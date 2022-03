Luis Fernández: "Si Mbappé decide irse del PSG, hay que dejarle y darle las gracias"

Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria entre Real Madrid y Paris Saint-Germain de los octavos de final de la Champions League. Él fue el único goleador del equipo francés tanto en el partido de ida como en el de la vuelta. Sin embargo, no fue suficiente para que los de Mauricio Pochettino consiguieran el billete de los cuartos de la máxima competición del fútbol europeo.

El internacional galo vive su última temporada en el Parque de los Príncipes. Después, una vez acabado su contrato con el PSG, se convertirá de manera oficial en nuevo jugador del Real Madrid. Sobre su futuro ha hablado Luis Fernández en la Cadena SER.

"No sé si Mbappé se irá. Ha demostrado que su cabeza estaba en el campo, con la exigencia. No se puede decir que Mbappé no haya estado centrado. Solo pensaba en ganar con el PSG. Nadie le podrá decir nadie, no se comentará que estaba pensando en otra cosa. Si él decide irse, hay que dejarle y darle las gracias", ha asegurado el exentrenador de Athletic o PSG.

Kylian Mbappé celebra su gol al Real Madrid en el Santiago Bernabéu REUTERS

De lo que no tiene ninguna duda Luis Fernández es de que Kylian Mbappé acabará siendo el número uno del fútbol: "Mbappé está cogiendo el camino para ser el mejor del mundo. El gol que le anulan en la segunda parte demuestra lo que es como jugador. Está haciendo cosas que pocos en Europa pueden hacer".

En cuando al proyecto del PSG y los rumores sobre la inestabilidad de cara al futuro, ha dicho lo siguiente: "Creo que confían en Nasser. Él da confianza, si le han puesto estos años... Habrá cambios si no están contentos con los resultados deportivos. Si trabaja bien, ayuda. Pero en el PSG va a haber cambios, claro".

A continuación, ha explicado la situación de Leo Messi: "Todo el mundo está contento de que vinieran Messi y Ramos. Seguramente hay gente que no habrá hecho lo necesario para que estos jugadores estén bien. Messi salió de Barcelona con mucha tristeza. Estoy contento de verles jugar con este club".

¿Vuelta a España?

Finalmente, Luis Fernández no ha descartado regresar a España si le llaman desde uno de los clubes de su vida. No para sentarse en el banquillo, sino para un papel en el área de la "coordinación deportiva": "Si me llaman de una candidatura del Athletic para trabajar en la coordinación deportiva, estoy dispuesto".

