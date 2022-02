Casemiro y Mendy, bajas clave para el Real Madrid: no estarán en la vuelta de Champions ante el PSG

Carlos Henrique Casemiro no podrá jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions League tras recibir tarjeta amarilla ante el PSG. Tampoco lo hará Mendy por la misma razón. El centrocampista defensivo fue amonestado y cumplirá ciclo en el duelo del Santiago Bernabéu al igual que el latearl. Dos bajas muy sensibles para el equipo merengue y que, en el primer caso, llegó con cierta polémica por la rigurisidad del colegiado.

No se había llegado al minuto 40 de partido cuando Casemiro intentó recuperar un balón que manejaba el PSG en el círculo central. El brasileño, intensificando la presión, llegó algo tarde para quitársela a Paredes. El argentino se fue al suelo pese a que no llegó a recibir ninguna entrada con los tacos del jugador merengue y, tras unos segundos, el colegiado optó por sacar tarjeta amarilla.

La acción fue muy protestada por los jugadores merengues. Era la tercera falta en todo el partido del cuadro blanco y Casemiro, además, ni cortó una acción de peligro ni llegó a hacer daño a Paredes. Pese a ello, vio una tarjeta amarilla que le dejará sin formar parte de la partida en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de marzo.

Casemiro, perseguido por Marco Verratti REUTERS

El nivel impuesto por el colegiado con esta tarjeta le obligó apenas unos segundos después a repetir cartulina al PSG. Marco Verratti recibió el mismo castigo por una entrada muy similar. Dos centrocampistas afectados por un criterio demasiado exigente en un partido de estas pulsaciones.

El brasileño es una de las piezas fundamentales de Carlo Ancelotti. Tanto que ni en los días de rotaciones habituales él ha sido uno de los sacrificados. Esta temporada, sin contar el duelo ante el PSG, ha disputado un total de 32 partidos y casi 2.700 minutos. Y, por si fuera poco, ha aportado cuatro dianas pese a moverse lejos del área. Unos datos que constatan su relevancia en el esquema de Ancelotti.

Mendy, por su parte, sí que llegó a tocar el tobillo del rival cuando intentó recuperar el esférico. El francés no estará por tercera vez en Champions esta temporada.

Casemiro, intocable este año

Las ausencias de Casemiro se cuentan con los dedos de una mano. El centrocampista faltó ante el Mallorca en la jornada de La Liga. Pese a ir convocado, Ancelotti le dejó como suplente en el partido con más caras nuevas de esta temporada. El Real Madrid goleó por 6-1 y Marco Asensio, por entonces intentando ganarse el puesto de titular, anotó hasta tres dianas en el Santiago Bernabéu.

Los otros dos partidos que se ha perdido el jugador merengue han sido por obligación. Uno fue ante el Athletic en la jornada de competición doméstica y la razón no fue otra que la acumulación de tarjetas en su cuenta particular. La siguente fue ante el Granada donde unos problemas intestinales le impidieron a última hora estar presente en el once inicial.

Por cuarta vez esta temporada, Casemiro no estará en la alineación del Real Madrid. El 9 de marzo será una fecha en el calendario para el Real Madrid y una nueva oportunidad para los jugadores del banquillo para encontrar el recambio tradicional de Carlos Henrique Casemiro.

