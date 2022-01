Ancelotti: "El Barça siempre va a ser rival del Real Madrid, pero en teoría somos los favoritos"

El Real Madrid sacó los tres puntos en su duelo contra el Valencia en el Santiago Bernabéu. Los blancos vencieron con dos goles de Karim Benzema y otros dos de Vinicius en un partido muy completo de los de Carlo Ancelotti, que querían dar un golpe encima de la mesa tras la derrota en el campo del Getafe hace justo una semana.

El técnico italiano analizó el partido de los blancos en rueda de prensa después de una victoria muy convincente en casa que tuvo fases muy diversas, con dominio absoluto por momentos y con fases donde el equipo se resguardó y se replegó para salir a la contra buscando espacios y la velocidad de la delantera.

Ancelotti se pudo marchar contento después de celebrar cuatro goles desde la banda y después de un partido donde se le pudo ver gestualizar constantemente para tener a sus jugadores metidos en el partido. El entrenador del Real Madrid pudo incluso rotar a su banquillo dando minutos a jugadores poco habituales.

Gran partido de Asensio

"Ha jugado bien, por su puesto, mucho mejor que ante el Getafe. Si juega bien, se queda los 90 minutos, si no, solo juega 45. Lo hizo muy bien como Vinicius y Benzema".

Penalti sobre Casemiro

"No he visto la jugada y nada del partido. No puedo hablar sobre esta situación. Desde lejos me ha parecido bastante clara, pero no sé lo que ha pasado después".

Acusaciones de robo

"No sé qué decir, yo tengo que evaluar el partido. Hemos jugado bien y hemos merecido ganar. Es cierto que hemos abierto el marcador con un penalti y eso nos ayuda, pero ha sido un partido muy completo. Hemos tenido algún problema defensivo por la falta de vigilancias, pero después hemos estado bien. Un larguero de Modric, muchas oportunidades... gran partido".

Dudas con la vacunación

"Creo que todo el equipo está vacunado por lo que yo sé. Toda la plantilla está a nuestra disposición, solo tenemos que evaluar la situación de Mariano y Bale. Carvajal está bien y entrenará desde el lunes y Jovic ha dado negativo".

Competir por todo

"Tenemos que mirar cada partido, el momento de los jugadores. Vinicius ha vuelto muy bien, no ha destacado por sus regates, pero sí por sus goles, como si fuera delantero centro, algo a lo que no está acostumbrado. Con él, con Benzema, con Asensio, con Rodrygo, con ellos vamos a competir por todo".

Vinicius celebra con sus compañeros del Real Madrid su gol al Valencia REUTERS

El tridente del Madrid

"Inamovible no creo que sea. Lo han hecho muy bien hoy, pero tengo que evaluar a jugadores como Rodrygo que lo hace muy bien cuando sale por ejemplo. Tenemos la suerte de tener estos jugadores. Hoy lo han hecho muy bien".

Distancia con el Barça

"El Barcelona siempre va a ser un rival para el Real Madrid, no se llama Clásico por nada. Siempre va a ser así. En teoría somos favoritos, pero luego la práctica está en el césped. Ahí cada uno va a tener sus oportunidades, nosotros intentaremos dar nuestra mejor versión, pero el Barça también. La Supercopa es el primer título de la temporada y todos lo queremos ganar. Ser favoritos o no da igual".

[Más información: Benzema y Vinicius se bastan para ganar al Valencia y el Real Madrid sigue firme en La Liga]

Sigue los temas que te interesan