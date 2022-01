Benzema: "Me siento muy bien con Vinicius porque nos entendemos, conozco todo su potencial"

El Real Madrid venció al Valencia con una exhibición en el Santiago Bernabéu para recuperar la senda de la victoria en el campeonato nacional de Liga. La derrota ante el Getafe fue un punto de inflexión y el primer partido en el feudo madridista en 2022 recordó de nuevo a la mejor versión del equipo blanco.

Las notas más positivas en ataque las pusieron Benzema y Vinicius, que exhibieron de nuevo su gran conexión. Dos goles para cada uno y grandes jugadas entre ambos que el delantero galo explicó así tras el partido: "Me siento muy bien con Vinicius porque nos entendemos, conozco todo su potencial".

Y tanto que si lo conoce. Una vez más, el delantero francés y el extremo brasileño hicieron lo que quisieron sobre el verde del Santiago Bernabéu dejando grandes destellos de su calidad y del buen entendimiento que siempre demuestran. El Valencia pagó los platos rotos de la derrota del Real Madrid en Getafe y de la ausencia de Vinicius tras dar positivo por Covid-19.

El exjugador del Flamengo no mostró debilidad alguna después de su periodo fuera del equipo y en cambio sí recuperó esa chispa que exhibió durante los primeros meses de competición. Y esa velocidad se ha unido la magia de Benzema: "Las cifras de Vinicius y mía son muy importantes. Ayudan al equipo y lo vamos a hacer en cada partido. Yo me siento muy bien con Vinicius. Le entiendo y conozco su potencial, puede llegar mucho más arriba todavía. Nos ayuda mucho, es muy bueno".

EL partido no solo fue bueno para Vinicius, también para un Benzema que hizo su gol número 300 con la camiseta del Real Madrid y después el 301: "Estoy orgulloso de conseguir estas cifras en este club, me pone muy feliz. Este es el mejor club del mundo. Hicimos un gran partido después de la derrota contra el Getafe y de ganar en Copa. Gran partido para nosotros y para la afición".

Karim aseguró que el primer tiempo, a pesar del dominio blanco, estuvo más igualado por la falta de puntería. No obstante, lo importante es ganar, sea cuando sea: "El primer tiempo fue equilibrado. Los partidos no son fáciles. Todos quieren ganar, pero para nosotros lo más importante es sumar de tres en tres. Tenemos que seguir así. Los partidos son difíciles y se pueden ganar al principio y al final, pero nosotros queremos ganar siempre". Por último, el delantero del Real Madrid no se quiso mojar sobre una de las acciones polémicas del partido, el penalti pitado sobre Casemiro: "Eso hay que preguntarle al árbitro, yo no he visto nada".

