Karim Benzema entra en el club de los 300 goles: un delantero a la altura de Di Stéfano, Cristiano y Raúl

Este viernes se hacía oficial la lista de tres finalistas para el premio The Best de esta última temporada. Otro trofeo individual en el que no contaban con Karim Benzema. La respuesta del delantero francés del Real Madrid ha sido otra exhibición en el Santiago Bernabéu. Dos goles para engrosar sus cifras de leyenda de la entidad de Chamartín y entrar así en el club de los 300 goles, unos números que solo han alcanzado Cristiano Ronaldo, Raúl González y Alfredo Di Stéfano.

El francés terminaba siendo el rey del 2021 y ha comenzado 2022 por la misma senda. Sus números en estos últimos 365 días demuestran que lo de Benzema no es sólo vistoso, también es tangible. El galo ha anotado en total 47 goles entre el Real Madrid y la selección. Los 38 goles en 50 partidos con el equipo blanco para cerrar el último año son unas cifras que solo superan Lewandowski (56 en 45), Haaland (43 en 43) y Mbappé (43 en 53). Pero el Bernabéu prefiere la magia de Karim.

"Estoy orgulloso de llegar a esa cifra de 300 goles, me hace muy feliz. Este club es el mejor del mundo", exponía tras el partido un Benzema que solo piensa en blanco. Los 301 tantos que ha firmado en su trayectoria como madridista acallan a aquellos que decían de él que no era un delantero para el Real Madrid. Después de hacer que Cristiano Ronaldo lidere esa clasificación histórica con 450 goles, ahora ha encontrado en Vinicius Júnior a la persona que le está ayudando a pillar a estas leyendas merengues.

Está a solo siete de igualar a Di Stéfano, cuestión que logrará seguro en esta temporada. Para el 2022 también ha dado más que razones para pensar que puede alcanzar los 323 tantos de Raúl. Benzema va a quedar no solo en los libros de historia del Real Madrid como una leyenda, también por la cantidad de momentos de crack que ha dejado durante estos 13 años vistiendo la camiseta blanca. Lo mejor es que la sensación es que va a seguir dejando más instantáneas como la de esta noche.

Elegido por Florentino Pérez

Benzema llegaba en 2009 al Real Madrid a cambio de 35 millones desde el Olympique de Lyon. "Mis amigos, mi familia y mis agentes me dijeron: tienes que venir a casa. Yo les dije que no podía e insisten: tienes que venir, aquí está Florentino Pérez. Abrí la puerta y le vi. Recuerdo que él me dijo: ¿tengo tu palabra?... Y yo le dije: sí, sí", confesaba Karim en una entrevista con Jorge Valdano. El presidente del club quería a toda costa que defendiera ese escudo.

La complicidad entre los dos siempre ha sido palpable y pública. En 2019, Florentino Pérez hablaba de Benzema como "el mejor nueve del mundo" en France Football, antes de esta explosión que está protagonizando en las últimas dos temporadas. Su contrato acaba en 2023 y él mismo marcará los tiempos. En un momento en el que se habla de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos jugadores de su posición, el club sigue pensando en que es compatible con ambos.

Las leyendas del club se ganan poder elegir su destino, pero Benzema hace tiempo que lo hizo. Quiere hacer historia con el Real Madrid. Ganó las cuatro Champions League en cinco años, pero su ambición no le frena hasta conseguir una quinta que ponga su carrera en otro nivel superior.

Ya fue principal responsable de la última Liga blanca y en esta es Pichichi con 17 goles justo cuando comienza la segunda vuelta del campeonato. Ni el cielo parece el límite para Karim que puede hacer unas cifras de récord. Es un delantero de época, que supo tener un papel secundario y ser importante a la vez. Todos los elogios que ahora recibe Benzema no ponen el verdadero relieve de la figura que dejará en la historia del Real Madrid este jugador.

