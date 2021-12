Karim Benzema y Kylian Mbappé, la pareja que une al Real Madrid con Francia y que teme el PSG

"A ver si viene". Con estas palabras Karim Benzema lanzó un nuevo guiño a Kylian Mbappé. Después de recibir el Premio AS del Deporte, el delantero del Real Madrid fue entrevistado en El Larguero de la Cadena SER y, por supuesto, se le preguntó por los rumores que colocan a su compañero en la selección de Francia como el próximo fichaje del club blanco.

Esta es solo una declaración más del '9' del Real Madrid sobre el posible fichaje de Mbappé por el conjunto merengue. Desde que ambos pasaron a compartir minutos con Les Bleus se han vuelto inseparables. Incluso compartieron parte de sus vacaciones en la isla griega de Mykonos después de acabar su participación en la pasada Eurocopa.

Benzema ha dejado claro en más de una ocasión que quiere ver a Kylian vistiendo la camiseta blanca. Y el propio Mbappé pidió salir, precisamente, el pasado verano al Paris Saint-Germain. Sin embargo, desde el Parque de los Príncipes le mandaron un claro mensaje: no se iba a mover en toda la ventana de transferencias y jugaría para ellos durante la temporada 2021/2022.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa", le dijo el delantero galo a Thierry Henry en el programa Amazon Dimanche Soir.

Primero rivales

Antes de que la 'Tortuga' aterrice en el Santiago Bernabéu como jugador madridista, deberá hacerlo como rival. Y es que el polémico sorteo de los octavos de la Champions League deparó la eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG. Dos de los favoritos al título frente a frente. Solo puede quedar uno y el delantero se sitúa en medio del conflicto.

No será la primera vez que Kylian Mbappé pise el templo blanco, pero en está sí que estará a tan solo unos meses de ser presentado en su palco de honor. Porque parece que nada puede hacer cambiar la decisión del internacional francés. Y esto es algo que el jugador sabe: él será el centro de todos los focos en la eliminatoria. Él será el que ponga el morbo a un enfrentamiento que ya de por sí tiene muchos frentes abiertos.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Mbappé y Benzema, cara a cara. Uno representado al Paris Saint-Germain y el otro al Real Madrid. En una eliminatoria en la que el '7' se debe a su actual club. Su situación no es nada sencilla ya que para esas fecha ya será un jugador libre para negociar con cualquier equipo. Y esto involucra de lleno al club de Concha Espina.

Después compañeros

En el Santiago Bernabéu ya se frotan las manos con la pareja Mbappé - Benzema. Y a ellos se unen los Vinicius, Rodrygo, Asensio y compañía. Karim como el veterano y maestro de esta generación de jóvenes futbolistas llamados a marcar una época en el trece veces campeón de Europa.

Si por algo destacan uno y otro es por su facilidad no solo para ver puerta, sino para ser protagonistas en jugadas de gol. En lo que se refiere a Karim Benzema, el '9' blanco ha marcado 18 tantos y ha repartido 8 asistencias entre los 21 partidos que ha disputado entre La Liga y la Champions League. Esto quiere decir que promedia estar inmerso en más de un gol por encuentro.

Mbappé y Benzema celebran un gol con Francia Reuters

Mientras que Kylian Mbappé ha visto puerta en 13 ocasiones, repartiendo a sus compañeros un total de 14 pases de gol entre la Ligue-1 y la máxima competición continental. Y todo ello en 23 partidos que ha disputado. Reflejo de la importancia que tiene en el PSG y que pasará a tener en el Real Madrid es ese gran número de asistencias a estas alturas de la campaña. Un arma letal para los rivales y un escudero de lujo para los atacantes merengues.

Mbappé y Benzema. Karim y Kylian. Dos delanteros con 12 años de diferencia entre uno y otro, precisamente este mismo mes de diciembre ambos celebran sus cumpleaños, que ya han demostrado combinar a la perfección en la selección francesa y que a partir del verano que viene también lo harán en la casa blanca. Francia perderá a una figura como la de Mbappé, pero ganará una complicidad superlativa entre los dos atacantes cuando representen a Les Bleus.

[Más información: Dos futbolistas del Real Madrid, entre los candidatos al XI FIFPro de la FIFA junto a Mbappé y Haaland]

Sigue los temas que te interesan