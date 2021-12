Karim Benzema, el rey del Madrid: 2021, el año en el que se convirtió en el mejor nueve del mundo

Nadie duda ya que Karim Benzema pasará a la historia del fútbol mundial. La exhibición en diez minutos en San Mamés fue el broche perfecto para un año en el que fueron muchos los que tildaron el Balón de Oro a Leo Messi en favor del francés o Robert Lewandowski. El polaco ha ganado más y ha marcado más en 2021, pero el talento del delantero galo ha cautivado las encías de los seguidores de este deporte.

Lo que el público de 'La Catedral' hizo cuando Benzema se retiró del campo evidencia esa realidad que se viene contando desde el madridismo. Porque solo se puede explicar desde el antimadridismo que no se valore la calidad de este jugador. El coliseo vasco se puso de pie para mostrar respeto al mejor jugador en la actualidad de La Liga. El francés disfrutó de un momento único que recordará toda su vida y del que no muchos han podido gozar sin llevar la camiseta rojiblanca.

"A mí me gusta el show, me gusta este fútbol. Me pone muy feliz, pero aún más por la victoria de hoy. Es un grande de España", decía Benzema sobre esos aplausos. Una imagen que pone aún más en valor el talento con el que cuenta el Real Madrid. Su gran rendimiento ya valió una Liga hace dos temporadas. Pudo valerla la anterior si no hubiera sido por algunos pinchazos inoportunos. Esta tiene pinta de que no se le escapa. Karim tratará de evitarlo de la forma que sea.

En San Mamés el partido se abrió con una acción de crack de Benzema. En una de las esquinas del área del Athletic recibía un balón de Kroos, se giraba y soltaba un latigazo que hacía un efecto imposible para colarse en la portería de Agirrezabala. Después, se dejaba el físico para aprovechar ese error de Unai Núñez y hacer el segundo. Diez minutos que pasaron como un relámpago por San Mamés, estadio que brilló de manera especial gracias al francés.

Sus números en estos últimos 365 días demuestran que lo de Benzema no es sólo vistoso, también es tangible. El galo ha anotado en total 47 goles entre el Real Madrid y la selección. Nueve tantos con Francia con la que no tuvo un buen papel en su regreso durante la Eurocopa, pero sí consiguió que levantasen su primera Nations League. Volver a vestir la camiseta del combinado nacional no ha afectado a su rendimiento con el club merengue.

Los 38 goles en 50 partidos son unas cifras que solo superan Lewandowski (56 en 45), Haaland (43 en 43) y Mbappé (43 en 53). La suerte que puede suponer que comparta equipo con al menos uno de esto tres todavía no es medible por los madridistas.

En cualquier caso, Benzema ha conseguido que a sus 34 años llegue su mejor nivel. Después de convivir con Cristiano Ronaldo y hacerle aún más leyenda, cómo ha asegurado el portugués, el francés se ha hecho todo un líder del club más grande de todos los tiempos.

Resulta lógico decir que el Real Madrid no puede tener un mejor capitán que él, aunque Marcelo esté por delante en este privilegio. La baja del brasileño le hace de forma constante ser el hombre que lleva el brazalete choque tras choque. Esta responsabilidad también ha elevado aún más su leyenda en la entidad.

El futbolista está a un solo tanto de llegar a la cifra de los 300 en el club, una meta que solo han superado Alfredo Di Stéfano, Raúl González y Cristiano Ronaldo. Si nada marcha mal, seguramente superará a los dos primeros al final de su carrera en Concha Espina.

