Karim Benzema reacciona a la ovación de San Mamés: "Es un orgullo, me gusta este fútbol"

Fue el gran protagonista del partido. El Athletic Club es el rival preferido por Karim Benzema y este miércoles volvió a cebarse con el conjunto vasco y les hizo los dos goles con los que encarriló la victoria del Real Madrid para cerrar un gran 2021 y dejar la carrera por el título de La Liga aún más aclarada para los blancos. Tras su gran partido habló en los micrófonos de Movistar+ donde hizo mención de la ovación que le dio San Mamés para reconocer su calidad.

Ovación de San Mamés

"A mí me gusta el show, me gusta este fútbol. Me pone muy feliz, pero aún más por la victoria de hoy. Es un grande de España".

Un partidazo

"Creo que sí. Ha sido un partido en el que nosotros hemos estado bien y el rival también. Hemos metido dos y hemos encajado uno".

Benzema, tras salir ovacionado de San Mamés: "Me gusta eso, me gusta este fútbol, un gran estadio como este... Me pone muy feliz". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/KqrF40gSFr — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 22, 2021

La segunda parte

"Hemos sabido sufrir. Es la cosa de los grandes equipos".

El primer tanto

"Es un gol muy bueno, pero es muy importante. Íbamos con más confianza para conseguir el segundo".

