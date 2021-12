Camavinga se pierde el primer partido del Real Madrid en 2022: baja ante el Getafe

Eduardo Camavinga no estará en el estreno del año nuevo 2022 con el Real Madrid. El joven centrocampista francés vio la tarjeta amarilla frente al Athletic Club y debe cumplir ciclo de amonestaciones ante el Getafe el próximo 2 de enero, en el duelo que se celebrará en el Coliseum Alfonso Pérez.

El mediocentro entró en el once titular del Real Madrid debido a las bajas de Casemiro y Modric. El primero por, precisamente, cumplir ciclo, el segundo por no encontrarse bien de salud. El croata dio negativo en Covid-19, pero como confirmó Ancelotti en la previa, todavía no está apto para jugar.

"Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien, sea positivo o negativo. Puede ser que el jugador sea negativo, pero no esté bien. Modric no está entrenando, tenemos que esperar que se encuentre mejor. Ojalá que cuando volvamos esté todos bien y podamos entrenar. Pero es un problema médico, no solo de autoridad", dijo Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Eso sí, la buena noticia del día es que Rodrygo Goes ya es negativo en coronavirus. El propio futbolista brasileño se encargó de anunciarlo a través de sus redes sociales: "¡Feliz de dar negativo en la prueba de la Covid! ¡Ahora apoyando y esperando el resultado positivo de mi Madrid! ¡Ganas de estar en el campo ayudando a mi equipo!".

La juventud de Camavinga

Camavinga llegó al Santiago Bernabéu, sobre la bocina del mercado de fichajes, el pasado verano procedente del Rennes. El jugador galo presionó hasta el final para fichar por el Real Madrid y no por otro club. Y es que si algo tenía claro el francés es que su presente y futuro pasaba por la casa blanca.

Eduardo Camavinga, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Sí, mi sueño siempre ha sido el de jugar en el Real Madrid. Es el de cualquier jugador. Estoy muy contento por haber cumplido mi sueño", afirmaba el mediocentro en rueda de prensa después de confirmarse su fichaje por el Real Madrid. Sabe que es cuestión de tiempo ser importante. Es muy joven, cumplió en noviembre 19 años, y todavía tiene mucha carrera por delante.

En este primer tramo de la temporada, Eduardo Camavinga ya ha superado la barrera de los 600 minutos. Ha aparecido en 17 partidos entre La Liga y la Champions League, habiendo, además, marcado un gol y repartido una asistencia. Eso sí, frente al Getafe no podrá seguir aumentando sus registros por cumplir ciclo.

