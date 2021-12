Los once elegidos por Carlo Ancelotti para el Athetic Club - Real Madrid con las bajas por la Covid

Eden Hazard y Eduardo Camavinga son las grandes novedades del once de Carlo Ancelotti para el partido entre el Athletic Club y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de La Liga. Muchos cambios con respecto al encuentro en el que los blancos ganaron a los vascos en el Santiago Bernabéu. La Covid-19 ha hecho presencia en la plantilla merengue dejando hasta 12 bajas junto a los jugadores que tenían problemas físicos. Así sale el italiano.

Courtois, en portería; Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Mendy, en defensa; Fede Valverde, Camavinga, Kroos y Vinicius, en el centro del campo; Benzema y Hazard, en ataque. Las bajas marcan el choque. Los últimos en sumarse han sido Isco Alarcón y David Alaba después de dar positivo en coronavirus. También sigue al margen Luka Modric, que pese a que dio negativo en la PCR, no se encuentra bien. A las ausencias se une Casemiro por cumplir ciclo de amonestaciones después de ver la tarjeta amarilla frente al Cádiz.

En la convocatoria aparecen los nombres de hasta seis canteranos, sin incluir a Fuidias, tercer portero habitual en el equipo blanco. Así las cosas, Ancelotti se ha visto obligado a rotar por las bajas, aunque igualmente contará con un once de plenas garantías. El italiano cuenta con Hazard para el asalto a La Catedral. Frente al Cádiz cuajó un buen partido, dejando muy buenos detalles sobre el verde. En teoría lo hará con un 4-4-2 como dejó caer en rueda de prensa.

"Es verdad que hay bajas en el medio y es una oportunidad para Camavinga por ejemplo, a alguien que tenemos en cuenta para ahora y para el futuro. Para Valverde también. Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta. Este sistema nos ha dado mucho. Es verdad que no tenemos un extremo a la derecha y este sería el último motivo para jugar un 4-4-2, pero no estoy seguro", comentó Ancelotti este martes.

Tanto Fede Valverde como Camavinga formarán parte de ese once titular al lado de Kroos en la medular. Courtois continuará bajo los tres palos en San Mamés. Por delante del internacional belga, la tradicional línea de cuatro. En esta ocasión formada por Lucas Vázquez en el lateral derecho, por segundo partido consecutivo, con Militao y Nacho como pareja de centrales, y con Ferland Mendy en la banda izquierda de la zaga.

