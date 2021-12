Jonathan David, otro delantero en la agenda del Real Madrid: su agente ya trabaja para el fichaje

El radar del Real Madrid se vuelve a activar ante una oportunidad de mercado. Jonathan David se ha puesto en el mercado. Lo ha hecho su agente, Nick Mavromaras, con unas declaraciones que han corrido como la pólvora por el mundo. Este delantero está siendo la gran revelación de la Ligue-1. El actual campeón de Francia le fichó con el propósito de dar un salto de nivel. Por ahora ha conseguido ese título, su equipo está en los octavos de final de la Champions League y es pichichi del campeonato nacional.

Mavromaras hacía unas declaraciones en Radio Canadá muy concisas: "La Premier League es una buena opción para él, le gusta bastante España también". El representante de este joven jugador de 21 años que nació en Brooklyn, pero que se nacionalizó canadiense y juega con esta selección. A la par que hacía estas declaraciones, este miércoles David conseguía la remontada de su Lille ante el Bordeaux con un gol en el 84'.

Suma 11 goles este año en la Ligue-1, mientras que en la Champions ha conseguido otros tres; hay que añadir otro en la Copa de Francia para una suma de 15 en total. El Lille se enfrentaba a un duro grupo de la máxima competición continental con RB Salzburgo y Sevilla como principales rivales. Tuvo que sudar hasta la última jornada para conseguir la clasificación por la vía directa, dejando fuera al conjunto hispalense que se tendrá que conformar con la Europa League. Gran éxito para el joven David.

Jonathan David celebra un tanto con el LOSC Lille. AFP7 / Europa Press

El delantero llegó en agosto de 2020 al equipo francés, que remplazaba a Victor Oshimen con su potencial. Llegaba desde el Gent. Ellos le reclamaron desde Canadá, ya que el joven Jonathan jugaba en el Ottawa de la liga nacional. Su principal cualidad es que es ambidiestro. Es muy potente, con una gran punta de velocidad que no le hace despreciar una depurada técnica con el balón, tanto para el golpeo como para el pase.

Hazard, moneda de cambio

La semana pasada se hacía popular que el Lille estaba interesado en un regreso de Eden Hazard. Olivier Létang, presidente del equipo francés, ha abierto la puerta a la posibilidad de ficharle. "¿Hazard a Lille? Yo mismo me voy a España. No es imposible verle aquí. Pero tiene contrato con el Real Madrid. Hazard es un jugador increíble con muchas cualidades", aseguraba el dirigente en declaraciones para L'Équipe du Soir incendiando el mercado mientras los rumores de salida del jugador no hacen más que crecer.

La realidad es que el Real Madrid está centrando su atención en el mercado a dos operaciones que precisamente conciernen a la parte ofensiva de la plantilla. La primera es cerrar el fichaje de Kylian Mbappé, que en una semana quedará libre para negociar un nuevo contrato. También están pendientes de la situación de Erling Haaland, cuyo futuro parece cada día más lejos del Borussia Dortmund y más cerca del conjunto merengue. Aún así, no se puede descartar esta apuesta por Jonathan David.

