El Real Madrid, con dudas antes del Cádiz: una buena y una mala noticia en el último entrenamiento

El Real Madrid está atravesando un momento complicado. No a nivel deportivo, sino a nivel de salud, y es que varios jugadores están tocados y otros muchos a vueltas con la Covid-19. Los positivos que se han registrado en el equipo blanco han dejado a la plantilla de Carlo Ancelotti en cuadro.

La primera noticia que perturbó la tranquilidad blanca fueron los positivos de Luka Modric y Marcelo. Tras esta bomba que encedió todas las alarmas, el vestuario blanco, uno de los que más se ha blindado desde el inicio de la pandemia para evitar males mayores, temía un brote generalizado que, finalmente, no se ha producido.

Sin embargo, sí llegaron cuatro casos más en la plantilla y otro en el cuerpo técnico. Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo y el portero suplente Lunin dieron positivo y fueron obligados a guardar cuarentena hasta que puedan pasar diferentes pruebas que confirmen que han superado la enfermedad.

Quien ya lo ha hecho es Luka Modric, que este viernes daba negativo en su última PCR y tiene cada vez más cerca volver. Quizás pueda hacerlo en el partido de este fin de semana contra el Cádiz. Los blancos se enfrentan en el Santiago Bernabéu a los de Álvaro Cervera a las 21:00 horas.

No lo ha conseguido todavía Marcelo ni tampoco el resto de contagiados. Aunque no son estos los únicos problemas que tiene Carlo Ancelotti en estos momentos, ya que el Real Madrid podría registrar alguna baja más. Así se ha podido entender tras el último entrenamiento del equipo en el que no ha estado junto al resto del grupo un futbolista que ya terminó tocado el derbi.

Carvajal, posible baja

Se trata de Dani Carvajal, que arrastra molestias musculares desde la victoria contra el Atlético de Madrid por 2-0 en el feudo madridista. El lateral, que ha demostrado en las últimas campañas ser muy propenso a las lesiones, ha estado con especial cuidado desde su última reaparición. De hecho, Ancelotti le ha tratado con mimo, dosificándole en su vuelta a los terrenos de juego y controlando sus esfuerzos.

Por ello, todo hace indicar que el madrileño será baja ante el Cádiz tras no haber podido entrenar con el resto de sus compañeros en los últimos días. No hay lesión importante, pero se trata de una medida de precaución para evitar males mayores en un futuro cercano ahora que se siguen acercando muchos partidos, entre ellos el debut en la Copa del Rey. Ancelotti maneja las variantes de Lucas Vázquez y de Nacho Fernández para el lateral. Además, Sergio Santos espera su oportunidad en el Castilla.

Benzema apunta al Cádiz

Mientras tanto, no todo son malas noticias en el Real Madrid, ya que el último entrenamiento también ha dejado un buen presagio. Se trata de la situación de Karim Benzema, quien se había ejercitado en solitario en las últimas sesiones, pero que este sábado se ha reintegrado al trabajo con el resto del grupo y apunta a Cádiz.

El delantero francés solo disputó 45 minutos en el derbi después de lesionarse una semana antes contra la Real Sociedad y de perdrse el partido de Champions contra el Inter de Milán. El galo, que solo sufría un poco de fatiga y molestias en el isquio, pactó con Ancelotti jugar solo una parte contra el Atlético de Madrid. Salió, marcó y se sentó.

Ahora, aunque sigue entre algodones, parece que entrará en la convocatoria para el duelo contra el Cádiz, aunque quizás Ancelotti opte por seguir rotando. Su presencia en la lista parece clara, aunque no tanto su aparición en el once titular del italiano. De cualquier forma, es una buena noticia para el madridismo su mejoría entre tantas bajas.

