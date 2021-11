Posible alineación del Real Madrid ante el Athletic en el partido de La Liga

Real Madrid y Athletic se ven las caras varias semanas después de lo que debería. El partido de la novena jornada fue aplazado por el parón internacional y es ahora cuando se disputa el encuentro de La Liga. El equipo blanco ha recuperado a Eden Hazard y a Rodrygo Goes, después de que ambos hayan superado sus respectivos procesos de gastroenteritis.

No se espera que ninguno de los dos esté en el once titular frente a los leones, aunque sí habrá alguna que otra modificación respecto al último equipo que presentó el Real Madrid en La Liga. David Alaba y Luka Modric apuntan a disfrutar de un merecido descanso, siendo Nacho Fernández y Fede Valverde los que pasen a ser de la partida.

Thibaut Courtois se colocará bajo los tres palos, mientras que en la defensa, además de Nacho por Alaba, también podría tener minutos Lucas Vázquez en lugar de Dani Carvajal por el lateral derecho. El que no se moverá del centro de la zaga será Militao en esta ocasión, colocándose Ferland Mendy en la banda izquierda de la línea defensiva.

Once del Real Madrid ante el Athletic Club

En cuanto al centro del campo, minutos para Fede Valverde, quien ya ingresó en el terreno de juego contra el Sevilla el pasado fin de semana después de superar su última lesión, y también titularidad para Casemiro y Kroos. En lo que se refiere al tridente de ataque, Asensio repetirá junto a Benzema y Vinicius.

Hazard, sí; pero no en el once

En la lista de convocados al fin se vio el nombre de Hazard. Ancelotti ya había confirmado antes que estaría en el partido contra el Athletic, pero también que no para hacerlo desde el primer minuto: "Hazard está bien, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, se encuentra bien, ha recuperado condición y estará mañana con el equipo. Hazard no ha tenido molestias musculares, ha tenido una gastroenteritis y le ha costado. Rodrygo también. Rodrygo ha entrenado hoy pero no está en su mejor condición".

"El problema de Hazard es físico, debe mejorar su condición, tener minutos. Con minutos va a mejorar naturalmente su condición. Debe aguantar el momento para jugar más. Él está bien y creo que va a tener minutos", agregó el entrenador italiano en rueda de prensa.

