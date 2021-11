Marcelino: "Vinicius está con confianza y en estado de gracia"

El Athletic visita este miércoles el Santiago Bernabéu, en el encuentro aplazado ante el Real Madrid de la jornada 9 de La Liga. En la previa del encuentro, Marcelino García Toral habló ante los medios de comunicación y lo hizo poniendo de relieve la figura de un Vinicius Júnior que ya es considerado como el futbolista del momento.

Planteamiento ante el Real Madrid

"Nosotros tenemos argumentos claros. No los vamos a modificar. Hay que poner el énfasis en aquellos puntos fuertes del Real Madrid. Trataremos de presionar arriba. El conjunto blanco ataca más rápido que la temporada pasada y tiene dos jugadores determinantes (por Vinicius y Benzema). Entre los dos llevan 20 goles. Tenemos que prepararnos que sufrir mucho. Hay que encauzar el sufrimiento. Es un equipo que te mueve mucho, te obliga. Juegan muy alto, con situaciones de hacer gol. Pero nosotros tenemos que atacar, lo que genera incertidumbre en el rival es generar peligro en su área".

Cómo frenar a Vinicius

"La mejor manera es que reciba los menos balones posibles. Está con mucha confianza y en estado de gracia. Aquello que se le achacaba, la efectividad, la está teniendo ahora. El domingo mete un golazo extraordinario. Hay que estar atentos a las ayudas e intentar que los pasadores tengan las menos opciones sobre él. Es un jugador capaz de coger el balón a 60 metros y llevarlo al área".

Vinicius celebra su gol al Shakhtar Donetsk con Ferland Mendy REUTERS

Balón de Oro

"Tengo bastante con pensar en el Athletic y jugar contra el Madrid cinco días después. Habría dado el Balón de Oro a Benzema o a lo mejor a Lewandowski, que también hizo un año espectacular. Es tan difícil establecer quién es el mejor… porque solo hay uno. Respeto cualquier decisión sobre ese tema. Benzema es capaz de crear y finalizar, a la vista está todos los minutos que juega en el Madrid y el rendimiento".

Cinco partidos sin ganar

"No estoy preocupado. Estaría preocupado si hubiéramos repetido un partido como el del Cádiz. En este partido y ante el Granada encajamos goles un poco churrescos y evitables. Teníamos que haber hecho más en defensa. El partido del Cádiz me generó muy mal cuerpo, pero los otros dos no. Quizá contra el Levante pudimos hacer más. El otro día tuvimos posesión, llegada al área, jugamos casi el 50 por ciento de la posesión en campo contrario y no perdimos la cara al partido. Si llegamos a ganar, hubiéramos hecho el mejor partido de la temporada. Como empatamos contra el Granada, es un desastre".

Otras preocupaciones

"Debemos mejorar, pero estaría preocupado si el equipo mostrase apatía, falta de competitividad, vulnerabilidad o falta de llegada. Lo que me enseñó el partido del Cádiz, pero eso sucedió una vez. Luego el equipo se repuso, no en cuanto a los resultados pero sí en competitividad".

Calendario

"Así nos toca el calendario y lo aceptamos. Dijimos que hubiéramos preferido jugar cuando tocaba. La dinámica del Madrid es diferente entonces y ahora. Nosotros tenemos que seguir con la estabilidad que hemos tenido. Somos un equipo competitivo y difícil de batir. Hemos perdido dos partidos en San Mamés, algo que no esperábamos. El fútbol requiere el máximo esfuerzo y acierto".

[Más información: Cuáles son los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2021/2022]

Sigue los temas que te interesan