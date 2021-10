Guti suelta su 'bomba': la oferta que tiene para volver a entrenar en enero

Desde que fuera despedido del Almería en junio de 2020, José María Gutiérrez 'Guti' no ha vuelto a sentarse más en un banquillo de fútbol. El exfutbolista del Real Madrid ha cumplido más de un año sin equipo, pero esto estaría cerca de cambiar. En una entrevista con la agencia de noticias DHA ha confesado que tiene sobre la mesa la oportunidad de volver al trabajo el próximo mes de enero.

Guti, que no revela si aceptará o no la propuesta, se siente preparado para volver a entrenar. Le preguntaron si le gustaría algún día trabajar como técnico en la liga turca, por la que pasó como jugador del Besiktas, y dijo esto: "En realidad, tengo una oferta. Tengo una propuesta para empezar a trabajar en enero".

Sobre el fútbol turco fue claro: "Turquía siempre está en mi mente. Si surge una oferta de este tipo, por su puesto que estaré deseando entrenar allí. Como dije, recibí una propuesta que todavía estoy evaluando". Por tanto, se descarta que la oferta llegue desde Turquía, aunque no ha querido dar más pistas.

Guti y Tebas en la presentación del acuerdo entre LaLiga y Burger King EFE

En la misma entrevista, Guti ha señalado que añora sus tiempos de futbolista: "Me gustaría ir 15 años atrás y volver a estar en el campo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid, no solo El Clásico. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué gol. Todavía me acuerdo", recalca.

También dejó pruebas de que sigue viendo de cerca al Besiktas, tanto que es capaz de hacer un análisis del momento actual del conjunto turco y sus posibilidades en liga pese a estar a siete puntos del liderato: "El Besiktas puede ganar la liga. El equipo es muy fuerte. Lamentablemente, no tuvieron el resultado que merecían en la Liga de Campeones. Estoy viendo sus partidos y el juego es bueno. Los cuatro grandes siempre compiten, pero creo que este es el año del Besiktas", analizó sobre el equipo otomano.

La polémica con el Barça

Guti fue protagonista recientemente por otra declaración que realizó sobre volver a los banquillos. Entonces lo que le preguntaron es si entrenaría al Barcelona, cuyo banquillo está en crisis y mucho se ha hablado de un despido de Koeman. Sorprendió al abrir la puerta a dicha posibilidad, aunque luego aclaró en sus redes sociales que solo era una broma.

