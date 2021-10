Vinicius y lo que no se vio de su 'pique' con el Camp Nou: le tiraron botellas, señaló al marcador...

Vinicius Jr. ya se ha 'ganado' ser el jugador del Real Madrid más odiado por el aficionado del Barça. Si bien durante años el brasileño ha sido objeto de burlas desde el eterno rival, algo ha cambiado. Su nivel es más alto que nunca y en El Clásico hizo sufrir al barcelonismo, que se lo hizo pagar mostrándole toda su rabia.

Vini se bautizó en el Camp Nou de esta peculiar manera con la que lo han hecho leyendas madridistas en el pasado. En la historia quedaron imágenes como Raúl mandando callar o Cristiano Ronaldo pidiendo calma. Ayer fue el brasileño el que tuvo reiterados piques con la afición culé.

Poco tardaron en escucharse los pitos del Camp Nou a Vinicius, haciéndose constantes cada vez que este tocaba la pelota. Era el enemigo número uno sobre el terreno de juego, aunque a él parecía no afectarle siendo uno de los futbolistas merengues que más peligro generó en el área rival. No marcó, pero no fue necesario para sacar de quicio a la afición rival.

Así se vio en la celebración del gol de David Alaba, que puso el 0-1 en el marcador. Vinicius, que participó en la jugada del tanto, lo celebró junto a sus compañeros con euforia y pegado a la banda. Si bien el tanto era del austriaco, los seguidores culés atacaron al brasileño con insultos y peinetas. Él, lejos de amedrentarse, lo celebró apretando el puño y desafiando a la grada, tal y como se ve en el vídeo.

Su vuelta de 'honor'

El pique siguió durante todo el partido, pero el momento más caliente llegó con la sustitución de Vinicius. El jugador, tocado muscularmente, abandonó el campo por la banda contraria a la zona de banquillos y durante unos minutos tuvo que recorrer el campo por fuera hasta llegar a su asiento. Una vuelta de 'honor' en la que los aficionados culés se iban levantando a su paso, pero no para aplaudirle ni mucho menos.

Vinicius sonríe en El Clásico EFE

Fueron decenas de aficionados los que le insultaron y le hicieron una peineta, aunque algunos incluso fueron más allá y le tiraron varios objetos como botellas y vasos de plástico o, menos grave, muchas de las láminas que formaban parte del tifo. Y entonces se produjo el segundo cara a cara entre Vinicius y los aficionados, cuando el jugador respondió señalando al marcador para indicar a todos ellos que era su equipo el que iba perdiendo.

Ambiente calentito contra Vinicius y seguro que se vendrán más capítulos de esta guerra en un futuro. El brasileño ya es una de las estrellas del Real Madrid y en el eterno rival han tomado nota. Es enemigo público en el Camp Nou.

