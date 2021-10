Fede Valverde gana galones: presente y futuro para el Real Madrid

Hablar de Fede Valverde es hacerlo de un futbolista total. Defiende, ataque, corre y se atreve también con los tiros a puerta. Llegó a la casa blanca siendo apenas un adolescente con muchos sueños que cumplir y con el paso del tiempo se puede confirmar que el Real Madrid acertó, y mucho, fichando al uruguayo.

No solo es un todoterreno dentro del campo, sino que fuera de él también derrocha personalidad. Su carácter lo despliega en la cancha y lejos de ella. Y, además, no solo cuando se enfunda la camiseta del Real Madrid, sino también cuando defiende el escudo de la selección de Uruguay.

Dos equipos históricos y ningún complejo de un jugador llamado a marcar una época en ambos. La última clave para que nadie dude de todo esto la ha dado el propio 'Pajarito'. Valverde ha tirado de carácter para mandar un mensaje a todos sus compatriotas tras los últimos resultados complicados para los suyos.

"Nuestro objetivo es ir al mundial y nosotros más que nadie deseamos hacerlo. Debemos hacer autocrítica y corregir las cosas que hemos hecho mal, trabajando y luchando como siempre lo hicimos. Porque somos Uruguay y sabemos que nuestro camino siempre es complicado, pero vamos a salir adelante con el compromiso que nos une a todo el país", escribió en sus redes sociales Fede.

Ejemplo en todo

Cuando habla, como ahora, se explica fácil, pero sin dejar de lado la contundencia. Fede Valverde llega al aficionado y esto es algo de agradecer. Pero es que, además, su fútbol es tan directo como él. Hasta rivales como el 'Cholo' Simeone han caído rendidos ante sus encantos... que son muchos.

Ni tener delante a tres 'gigantes' como Modric, Kroos y Casemiro puso límites a la capacidad de superación del charrúa. Esta temporada 2021/2022 ya ha disputado diez partidos. Un total de 828 minutos para colocarse entre los más utilizados por Ancelotti en estos primeros compases del curso.

No se ha bajado del once titular de Ancelotti y, además, tan solo ha sido sustituido en tres de los diez partidos que ha disputado. A sus estadísticas todavía no ha sumado ningún gol en la presente campaña, pero sí una asistencia. Aunque con Uruguay en este parón de octubre las cosas no le han salido tan bien. Empate a 0 contra Colombia y una dolorosa derrota por 3-0 ante Argentina. El próximo viernes, madrugada del jueves al viernes en España, toca Brasil.

A sus 23 años, en el Real Madrid nadie duda de que no solo el presente de Fede Valverde pasa por el Santiago Bernabéu, sino también el futuro. Ha convencido a todos con su compromiso, trabajo y por supuesto calidad. Un todoterreno con vistas a ponerse algún día el brazalete de capitán.

