Benzema y su regreso a Lyon: "Volver a mi ciudad, donde empezó todo, va a ser muy especial"

Karim Benzema está descubriendo un nuevo horizonte que creía perdido. Se trata del que está viviendo en su regreso a la selección francesa, el cual se produjo en la Eurocopa y que se ha mantenido en estos encuentros de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022.

El jugador del Real Madrid se encuentra como pez en el agua en el equipo de Didier Deschamps compartiendo vestuario y terreno de juego con futbolistas tan importantes como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Paul Pogba. Un auténtico equipazo que se llevó el título del Mundial en Rusia 2018 y que ahora cuenta con el '9' del equipo blanco para poner la guinda.

Sin embargo, las cosas no le están yendo del todo bien al conjunto galo en estos últimos meses y es que la derrota en la Eurocopa en octavos ante Suiza les hizo mucho año. Fue una eliminación prematura cuando se veía favoritos y cuando tenían el choque resuelto a falta de 10 minutos para el pitido final.

Karim Benzema en un partido con Francia Reuters

Ahora, Benzema intenta olvidar aquel terrible episodio y se queda con las buenas noticias, como su regreso a su ciudad natal, Lyon, para disputar este martes un nuevo encuentro con la selección francesa. Karim pasó muchos años jugando en Lyon, pero en las filas del Olympique, y todavía no ha podido disfrutar del nuevo estadio, el Groupama Stadium de Lyon.

Será en el duelo contra Finlandia cuando pueda estrenarse por fin: "Todavía no he jugado en el nuevo estadio. Y volver a mi ciudad, donde empezó todo, va a ser muy especial". Así lo ha contado en una entrevista con Telefoot.

El análisis de Benzema

Benzema no cree que haya una crisis dentro del equipo por los últimos resultados, los cuales no han sido buenos: "No hay nada de qué preocuparse. Los partidos cada vez son más difíciles. Los únicos 'culpables' somos nosotros. Debemos evitar caer en el ritmo que marcar el rival y acelerar los partidos. Tenemos jugadores para ello".

Benzema controla un balón con el pecho Reuters

Sin embargo, sigue coleando el gran fracaso de la Eurocopa, el cual supuso un gran golpe para un grupo que soñaba con emular a España y ganar la Euro para unirlo al Mundial: "Ahora ya está digerido, pero los siguientes días repasas lo ocurrido. Piensas en el minuto 80, cuando ganabas 3-1... En el más alto nivel se paga cualquier error. La historia no es si funciona o no. Con jugadores de este calibre no es necesario trabajar todo el año, pero hay que tomar las decisiones correctas y marcar las diferencias sobre el césped".

Karim Benzema tendrá un momento muy especial cuando pueda hacer ese regreso a su casa, la ciudad de Lyon, en la que dio sus primeros pasos y en la que maravilló a Europa. Gracias a su rendimiento en el Olympique consiguió cumplir su gran sueño, que el Real Madrid se fijara en él y se lanzara a por su fichaje. Ahora ya es leyenda del club más importante de la historia del fútbol y ha regresado a la selección en el mejor momento de su carrera, con una madurez y un estado físico pletórico.

