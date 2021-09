Modric, liberado de su selección: Croacia no le fuerza para jugar durante el parón

Croacia no exprimirá a su capitán. Después de consultar al personal médico del Real Madrid, se decidió que Luka Modrić no se unirá a su equipo nacional y no jugará contra Eslovenia este martes. La federación lo ha hecho oficial en el mediodía de este domingo, anunciando que Zlatko Dalic ha comprendido la situación del centrocampista y no quiere arriesgar con su jugador más importante. De esta forma, será liberado del compromiso internacional.

De esta manera, Modrić se queda en Madrid y no se unirá a la selección croata en este parón. La situación médica del futbolista ha sido revisada por ambos equipos médicos y han consensuado que el jugador no estaba en una situación apropiada para que pueda jugar durante esta semana con Croacia. El centrocampista sigue arrastrando las molestias físicas que le han hecho perderse los encuentros de La Liga frente al Levante y al Betis.

La selección balcánica dejó la puerta abierta a que se pudiera incorporar después, pero esta se ha cerrado. Carlo Ancelotti ya afirmó durante una rueda de prensa que espera poder contar con el centrocampista balcánico para el regreso del equipo al feudo blanco. El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu el próximo domingo 12 de septiembre en el partido ante el Celta de Vigo y el croata no se lo quiere perder. No se la iba a jugar con una posible recaída.

️ Izbornik @DalicZlatko, nakon razgovora s dvojicom reprezentativaca i konzultacija s liječničkom službom, odlučio je kako se @lukamodric10 i Ante Budimir neće priključiti Vatrenima za kvalifikacijsku utakmicu protiv Slovenije, 7. rujna u Splitu.#Vatreni pic.twitter.com/G8TDuGdkD9 September 5, 2021

Precisamente durante esta fase de clasificación para el Mundial 2022, Luka Modric se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de la selección croata con 135 apariciones. Será recordado como el mejor futbolista de la historia de Croacia después de jugar tres Eurocopas, tres Mundiales y lograr un MVP del torneo como el que se llevó en el Mundial de 2018, donde los balcánicos se convirtieron en la segunda mejor selección del planeta.

Sin fondo

Luka Modric está al borde de los 36 años, pero no se detiene. El centrocampista del Real Madrid parece imparable y así lo demuestra una nueva convocatoria para la selección de Croacia tras la reciente celebración de la Eurocopa donde el conjunto croata cayó eliminado por la selección española en un épico partido de octavos de final. Luka suma ya un total de 142 internacionalidades y tiene intención de guiar a su país al Mundial de Catar.

Esta sería en principio su última cita defendiendo la camiseta de Croacia, a la que llegaría con nada más y nada menos que 37 años. Sería su cuarta Copa del Mundo ya que Modric ya participó en la celebrada en Alemania en el año 2006, se perdió la de Sudáfrica 2010 y estuvo en las de Brasil 2014 y Rusia 2018 donde fue subcampeón y mejor jugador del torneo. Una larga trayectoria llena de éxitos desde que debutara el 1 de marzo de 2006, ante Argentina.

