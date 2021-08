El análisis de Alaba de su debut en el Real Madrid: "Me siento muy cómodo en el equipo"

El Real Madrid finalizó su preparación para el nuevo curso con el partido amistoso ante el Milan en tierras austriacas. El encuentro sirvió para ver que Brahim va a continuar creciendo con los rossoneri, que Lunin es un portero de garantías, que Bale está en un buen estado de forma y que Alaba va a ser vital en el conjunto merengue.

En el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), David Alaba jugó sus primeros minutos como madridista, aunque su debut oficial será este sábado frente al Alavés en Mendizorroza. El futbolista se ha integrado a la perfección y dio prueba de ello tanto en el campo como fuera de él.

El polivalente jugador austriaco habló ante los medios oficiales del club para analizar su primera aparición con el Real Madrid. Dejó muy buenas sensaciones e incluso estuvo a punto de marcar un gol tras ejecutar un potente lanzamiento desde la frontal del área pasada la media hora de partido.

"Ha sido muy positivo jugar mi primer partido con el Real Madrid y ante aficionados de mi propio país. El secreto ha sido el equipo, me siento muy cómodo en él. Como he dicho antes, me han dado una bienvenida muy buena desde el primer día. Intento mejorar al equipo con mis cualidades y ayudar", explicó Alaba en declaraciones para Realmadrid TV.

45 minutos y a Vitoria

El internacional austriaco fue elegido por Ancelotti para ser titular ante el Milan. Disputó los primeros 45 minutos para luego ser sustituido al descanso, ingresando en el terreno de juego Militao en su lugar. Alaba apunta a ser un componente del once de gala del Real Madrid, la incógnita es quién será su acompañante en el centro de la zaga, si el ya mencionado Militao o Nacho.

No hay que olvidar que David Alaba puede hacer las veces de lateral zurdo e incluso de pivote defensivo en la medular. Aunque en el Real Madrid, al menos en un principio, su rol será el de defensa central. Lo que quiso dejar claro desde su llegada es que venía al Santiago Bernabéu para hacer su propia historia.

"No he venido a Madrid a compararme con otros, vine para ser David Alaba. Quiero aportar mis capacidades y lo voy a intentar, aportar mis fortalezas en el juego y ser yo mismo", afirmó el futbolista durante su presentación. No quiere comparaciones y, de momento, camina con paso firme en su nueva aventura.

[Más información - Kroos avala el fichaje de Mbappé: "El Real Madrid siempre quiere lo mejor"]

Sigue los temas que te interesan