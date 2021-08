El Real Madrid 'ficha' a Bale y a Isco en el empate sin goles contra el Milan

Última prueba del Real Madrid antes de arrancar la temporada. Empate sin goles contra el Milan que da para sacar algunas conclusiones, positivas y negativas, a seis días del debut en La Liga 2021/2022 contra el Alavés. Lo mejor fue el estreno de David Alaba y las ganas de un desinhibido Gareth Bale.

El equipo acusó falta de gol, pero no estaban ni Karim Benzema ni Eden Hazard. Tampoco un Kylian Mbappé que tras los últimos acontecimientos con Leo Messi podría estar más cerca de Madrid. Lo suyo no se sabrá hasta casi que cierre el mercado de fichajes el próximo 31 de agosto, por lo que aún toca esperar y, en caso de Carlo Ancelotti, ir cuadrando su equipo por si el galo no llegara este verano.

El once que alineó contra el Milan puede ser muy parecido al que se vea el sábado en Mendizorroza. ¿Los cambios? Seguramente la entrada de Éder Militao por Nacho, ya que Alaba hizo hoy unos 45 minutos que le deberían valer para mantenerse en la titularidad. Marcelo parece estar por delante de Miguel Gutiérrez y también Isco sobre un Martin Odegaard que preocupa. Como Luka Jovic, que no aprovechó otra oportunidad y volverá al banquillo cuando regrese Benzema la próxima semana.

Bale pone el peligro

El que seguramente se quede en el once es Bale. El galés, que ni siquiera tiene dorsal y lució este domingo el '50' (como Hazard en su debut con el Real Madrid en la pretemporada de 2019), fue el jugador que más peligro causó en la primera parte del partido y hasta provocó un penalti que luego lanzaría él y que sería atajado por Maignan. Curioso lo del jugador de Cardiff, que no jugaba con el Madrid desde el 24 de junio de 2020 y arrastra una racha sin marcar con el equipo blanco de 566 días.

El partido gozó de mayor intensidad que la que se vio en el anterior amistoso del Real Madrid contra el Rangers. Una prueba más seria y que habrá valido a Ancelotti para preparar la primera jornada de Liga contra el Alavés. Urge trabajar de cara a portería por mucho que vuelva Benzema, quien habrá que ver si tiene que hacer otra temporada de 30 goles para arriba y sin otro compañero que supere la decena. No debería.

Encontró el Madrid en Alaba otro jugador para torpedear la portería de los rivales. El austriaco, que en su primer partido de blanco no tuvo mucho trabajo en defensa, estuvo acertado en la salida de balón y avisó con un zapatazo de que puede dar muchas alegrías al madridismo desde la frontal. Ese disparo junto a un chut al larguero de Modric en la segunda parte, además del penati fallado, fueron las más claras.

Isco por delante de Odegaard

Isco es otro de los nombres a destacar. Partido notable del malagueño, que fue titular por delante de Odegaard ante el Milan, que después de verle de cerca podría ver más claro lanzar un ataque en las próximas semanas para hacerse con su fichaje. Habrá que ver qué ocurre con el futuro del centrocampista español y si su continuidad empeoraría las cosas para el noruego.

A falta de una semana más de entrenamientos, las cartas están sobre la mesa para el Real Madrid antes de arrancar una nueva temporada. Los de siempre, como Modric, estarán ahí, pero hay que ver si se confirma la 'recuperación' de Bale e Isco. También los mirlos (Miguel, Antonio Blanco, Arribas, Marvin...) buscan su sitio. Quedan seis días para el pistoletazo de salida.

