Kroos avala el fichaje de Mbappé: "El Real Madrid siempre quiere lo mejor"

La cuenta atrás para que finalice una nueva edición del mercado de fichajes ha comenzado. Las ligas nacionales están a punto de dar el pistoletazo de salida, mientras los clubes ultiman los movimientos para cerrar sus plantillas. Bien son conocidas las operaciones sobre la bocina y todo apunta a que hasta última hora el nombre de Kylian Mbappé estará en boca de todos. Ya lo está en el vestuario del Real Madrid como ha demostrado Toni Kroos en su última entrevista en Bild am Sontag.

El centrocampista alemán se ha pronunciado sobre la posibilidad de que los blancos se hagan con sus servicios este verano. "Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado. Pero como el Real siempre quiere lo mejor, no me sorprendería que me interesara. Haaland y él son sin duda el jugador más interesante del mercado. Y, por tanto, no es precisamente barato. Pero estamos en una época en la que no hay precisamente un flujo de dinero infinito", argumentó el alemán.

Mientras tanto, Messi se está acercando al PSG. Las informaciones ya apuntan a que la entidad se muestra bastante optimista de cara a cerrar su acuerdo e, incluso, podría hacerse oficial este fin de semana. Desde Francia se desprende que el club busca una fórmula para que el fichaje del argentino no suponga la salida de Mbappé. Para el PSG es la salvación. De una tacada cumpliría con el 'Fair Play' sin hacer demasiadas cábalas y contando con Messi y, a su vez, cuadraría sus cuentas a ojos de la Ligue-1 con una venta que rondaría los 150 millones de euros.

Reacción de Toni Kroos tras la derrota de Alemania ante Francia Reuters

El internacional francés comunicó tras la Eurocopa al PSG que no va a renovar. Su contrato con la entidad parisina finaliza el próximo mes de junio de 2022 y las opciones que tenía el club eran o bien hacer caja con él ya o bien dejarle cumplir su contrato y verle irse libre (o hacer un último intento por convencerle). Quedan poco más de tres semanas para que la ventana de transferencias del periodo estival se cierre. Tres semanas intensas para que los equipos de todo el Viejo Continente acaben de apuntalar sus proyectos. Y en ese tiempo, Real Madrid y PSG deben llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes, pero sobre todo que acabe con Mbappé en el Santiago Bernabéu.

Alaba

Kroos también habló sobre la llegada de David Alaba. Reconoció que lo supo "relativamente pronto", pero no por su excompañero en el Bayern, "sino del Real Madrid". El alemán tampoco se cortó a la hora de comentar las salidas de los dos centrales del conjunto blanco en la última década: "Yo lo veo así. Con Ramos y Varane hemos perdido a nuestra dupla de central durante los últimos ocho años. Solo Ramos ha hecho más de 600 partidos con la Real, ha marcado más de cien goles y ha ganado veintidós títulos. Si quieres reemplazar a esos jugadores en un nivel similar, entonces cuesta. El Real también ha cobrado una tarifa de transferencia por Varane, pero no pagó nada por Alaba. Tienes que tenerlo todo en cuenta".

[Más información: El PSG, obligado a vender por 180 millones si quiere fichar a Messi: Mbappé, más cerca del Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan