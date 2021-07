Cristiano, a la espera del fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Queda más de un mes para que la ventana de transferencias del periodo estival se cierre. Durante este tiempo se esperan movimientos, en especial en La Liga, donde apenas se han producido fichajes de esos que paralizan el mercado. Muchos jugadores libres, aunque eso sí con importantes nombres detrás como los de David Alaba, Memphis Depay o Sergio 'Kun' Agüero.

En la actualidad del mercado en España dos jugadores centran la atención: qué puede pasar con Leo Messi y si Kylian Mbappé acabará aterrizando en el Real Madrid este verano. A lo primero, parece un secreto a voces que el acuerdo entre el delantero argentino y el Barcelona es total.

Después de que la 'Pulga' quisiera abandonar el Camp Nou el pasado año, ahora está decidido a quedarse. Su contrato acabó el pasado 30 de junio y ahora en Can Barça están intentando hacer que cuadren las cuentas para no romper el límite salarial y poder así inscribir a Messi como jugador azulgrana.

En cuanto a Mbappé, el delantero francés continúa decidido a abandonar el PSG. Así se lo trasladó al club galo cuando acabó su participación en la pasada Eurocopa y volvió a reiterar su posición ante Pochettino. Ha vuelto a los entrenamientos, pero ya todos saben en París que se quiere ir y que no prolongará el contrato que le une a la entidad hasta junio de 2022.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG Instagram (@k.mbappe)

Mbappé quiere jugar en el Real Madrid y lo que pueda pasar con el futuro de Kylian no solo mantiene en alerta al entorno del futbolista, al trece veces campeón de Europa o al Paris Saint-Germain, sino que desde Italia también se sigue muy de cerca cualquier novedad del culebrón. ¿Por qué? Por Cristiano Ronaldo.

¿Turín o París?

El nombre del delantero portugués lleva sonando como posible refuerzo del PSG durante el último año. También se le llegó a relacionar con el Manchester United, pero ese balón se ha ido desinflando, mientras que su desembarco en el Parque de los Príncipes todavía no se da por completamente descartado.

Aunque, eso sí, desde la Juventus de Turín mantienen que cuentan con Cristiano para la 2021/2022. "Volverá aquí, está convocado para el día 26 y se quedará con nosotros", dijo Pavel Nedved en Sky Sports el pasado fin de semana. Sin embargo, tanto en el país transalpino como en Francia ven factible que Ronaldo acabe en el PSG, siempre y cuando Mbappé recale en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con la selección de Portugal en la Eurocopa 2020 Reuters

Cristiano Ronaldo ha mantenido un tono distante, tal y como lo hizo antes de su salida del Real Madrid cuando hablaba del club blanco. Esto no es una prueba de su adiós al equipo bianconero, pero sí que algunas alarmas han saltado. Pero, como ya se ha señalado antes, el PSG solo podrá ir a por él si Kylian Mbappé sale antes del Parque de los Príncipes.

El club parisino debe cuadrar sus cuentas y ya no se antoja inverosímil que finalmente accedan a vender a Mbappé. Si no lo hacen y el delantero se mantiene en su firme posición de no renovar, el PSG verá como su estrella se va gratis en 2022 y a un rival directo por la Champions League. Mientras, en la casa blanca están tranquilos porque si Kylian no llega en forma de traspaso en 2021 lo hará como agente libre en 2022.

[Más información: Sergio Ramos ya hace 'campaña' para que Mbappé siga en el PSG]

Sigue los temas que te interesan