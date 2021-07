Vender a Mbappé para cuadrar las cuentas del PSG: la suma que ilusiona al Real Madrid

El PSG seguramente está viviendo su verano más movido en el mercado de fichajes desde que en 2017 se llevará a París de una tacada a Neymar Jr. y a Kylian Mbappé. El segundo es ahora otra vez protagonista por el motivo contrario, por su posible salida, mientras el club del Parque de los Príncipes hace números para acometer dos contrataciones más de gran calado.

Los elegidos son Theo Hernández y Paul Pogba. Después de haber fichado ya a cuatro futbolistas, de los que hablaremos después, el PSG ha puesto el punto de mira en los dos franceses. Uno desde el Milan y otro desde el Manchester United, el equipo parisino terminaría de dar el salto que lleva buscando tanto tiempo con la llegada de estos dos fichajes.

Todavía es pronto para vaticinar que ambos acaben en el PSG, pero la intención es esa. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto dinero tendría que desembolsar para hacerse con los dos? Por lo pronto, lo mínimo parecen ser 80 millones de euros por ambos (40 por cada). Es probable, eso sí, que tenga que pagar más si quiere los dos ya que el Milan, dueño de Theo, ya rechazó esa propuesta de 40 'kilos'.

Desde Italia se apunta a que el Milan no quiere que Theo se vaya y para ello le ofrece al jugador escalar hasta los puestos más altos, salarialmente hablando, del vestuario rossonero. Si el jugador lo rechazara, es probable que italianos y franceses se sentaran a negociar.

En cuanto a Pogba, su relación con el United no es buena (sobre todo por la parte de Mino Raiola, agente del jugador) y termina contrato en 2022. No hay indicios de que vaya a renovar y al centrocampista le atraería la opción de volver a jugar en su país. La oferta del PSG no llega a 40 millones, pero parece insuficiente para convencer a los red devils que tras fichar a Jadon Sancho por 85 'kilos' quiere a Varane, entre otros.

Por tanto, el PSG podría rozar los 100 millones de euros en fichajes en lo que queda de mercado y se sumarían a los casi 90 que ya ha gastado en los fichajes de Achraf Hakimi y Danilo Pereira, que jugó cedido el curso pasado. Demasiado dinero en el mercado que pondría la amenaza del Fair Play Financiero sobre París.

Y es que en las cuentas del PSG no solo hay que tener en cuenta el dinero invertido en fichajes. También hay que hacerlo con los salarios nuevos que han entrado en las nóminas de la plantilla. Son los de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum y Achraf. Osea que no es poco.

Muchos gastos en el PSG y pocos ingresos por ahora, ya que solo ha cerrado la venta de Bakker al Bayer Leverkusen por 7 millones de euros. Otros Florenzi y Moise Kean se han ido sin dejar un euro ya que estaban cedidos y sus salarios no son ni comparables con los de los cuatro fichajes ya anunciados.

Cerca de 150M por Mbappé

Es aquí donde aparece la opción de Mbappé como la salvación del PSG. Si es que el jeque da su brazo a torcer... Hasta ahora lo que se desprende desde París es que el delantero francés no saldrá del equipo este verano, pero la realidad es que el jugador no quiere renovar su contrato que acaba en un año y el dinero que se podría ingresar por su traspaso no se puede subestimar.

El Real Madrid espera y sabe que para fichar a Mbappé debería pagar más de 100 millones de euros e, incluso, la cantidad se acercaría a los 150 'kilos'. Pero antes tendrá que llegar la luz verde para las negociaciones desde el PSG. Si avanzan en sus dos fichajes, la opción de abrir las puertas a Kylian estaría más cerca de producirse. De momento, Mauricio Pochettino ya sabe de boca de Mbappé que su jugador no seguirá más allá de 2022.

