Mbappé confirma a Pochettino que no renovará con el PSG: el Real Madrid, atento

Kylian Mbappé no ha cambiado de opinión y sigue convencido de no renovar con el PSG. Una postura que desde el club estaban intentando modificar y que soñaban con que cambiara el propio Mauricio Pochettino, técnico del equipo francés. Sin embargo, Mbappé ha confirmado al técnico argentino que no quiere ampliar su vinculación. Un mensaje clave para su futuro que ha trasladado en su regreso a los entrenamientos.

Mbappé era el gran protagonista de la jornada. Tras una Eurocopa algo convulsa por la eliminación de Francia y por ese penalti fallado, el galo se marchó de vacaciones en plenos rumores sobre su futuro. El Real Madrid, como viene publicando EL BERNABÉU, sigue buscando su fichaje y bien este verano o el próximo se lanzará para acometerlo. Por ello, la vuelta de Kylian a la dinámica del PSG podía marcar el siguiente paso del delantero.

Y este ha sido claro: no renovará con el PSG un contrato que finaliza la próxima temporada. Mbappé no quiere tensar su relación con el club y siempre que ha hablado de su futuro lo ha hecho con total respeto a la entidad gala. Sin embargo, nunca ha ocultado su interés en iniciar un nuevo proyecto y con la decisión de no renovar parece que ya tiene claro cuál debe ser su próximo paso. El PSG conoció hace tiempo esa decisión y Pochettino ha sido el último en confirmar los planes de Mbappé.

El delantero, completamente seguro de no ampliar su vinculación, tiene ahora dos opciones antes del inicio de la temporada. Una de ellas es la de mantenerse en el PSG, lo que supondría un duro varapalo económico para el club francés. Mbappé continuaría esta temporada y saldría gratis y como agente libre en 2022, justo un año de Mundial. El PSG, que no ha logrado esquivar las pérdidas en tiempos de crisis, quedaría tocado tanto a nivel económico como a nivel deportivo.

La otra opción, que es en la que está presente el Real Madrid, es la de que el PSG le permita salir traspasado este verano. El precio no se acercaría a los 200 millones que se reclamaron en otras ocasiones y el club merengue estaría dispuesto a abordar una operación que se movería en los 150 'kilos' como mucho, tal y como informaron medios muy ligados al PSG.

Pochettino no convence

El equipo merengue tiene cerrada la plantilla a la espera de Kylian Mbappé y la noticia de su charla con Pochettino no hace más que aumentar las opciones de verle de blanco. El Real Madrid ha sabido gestionar la pandemia en términos económicos y los últimos resultados han sido satisfactorios. Entre eso y las ventas que se puedan realizar, la entidad presidida por Florentino Pérez se ve capacitada para incorporar a Kylian Mbappé, que pondría fin a un culebrón de varios años donde ambas partes han sido relacionadas.

Pochettino, que soñaba con convencer a Mbappé, justo ha renovado hasta 2023. Además, el club galo ha sumado a jugadores como Wijnaldum o Sergio Ramos, todos ellos a favor de que Mbappé continúe en el proyecto con el objetivo de conquistar Europa. Sin embargo, la estrella francesa tiene claro su futuro y este no pasa por renovar con el PSG.

[Más información - Gran ambiente en el Real Madrid: el troleo de Ancelotti a Odegaard con Alaba de por medio]

Sigue los temas que te interesan