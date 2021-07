Sergio Ramos ya hace 'campaña' para que Mbappé siga en el PSG

Kylian Mbappé ya se entrena desde este viernes con el PSG y en el equipo se ha encontrado caras nuevas. Una de ellas es la de Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid que ha firmado este verano por el club del Parque de los Príncipes. El viaje contrario podría emprender Mbappé antes de que arranque la temporada, pero parece que el camero quiere retener al delantero en París.

Ramos ya habló sobre la posible salida de Mbappé, que no renueva su contrato con el PSG, que expira al final de la próxima temporada, Ramos afirmó que le hablará "en privado" pero apuntó: "Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse".

"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado", señaló.

Está prevista una reunión inmediata entre Mbappé y los hombres que mandan en el PSG. Está por ver si será solo con Leonardo, director deportivo, o también estará el jeque Al-Khelaifi, que quiso tomar las riendas de las negociaciones por la importancia que tiene el jugador en el proyecto de la entidad del Parque de los Príncipes. Sobre la mesa habrá un papel con una oferta millonaria de renovación, eso seguro.

