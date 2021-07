Varane ya espera que se cierre su fichaje por el Manchester United

¿Dónde está Raphaël Varane? Era la pregunta que se hacía la prensa española y británica en las primeras horas de este lunes. El francés ve como el Real Madrid y el Manchester United aceleran su operación y parece que, si no es este lunes, será a lo largo de la semana cuando se cierren los flecos que van más por lo económico que por otra razón. El futbolista sigue perteneciendo al club merengue y hoy ha entrenado con el resto de sus compañeros citados.

Como ha explicado EL BERNABÉU este lunes, los dos clubes están muy cerca de llegar a un acuerdo para cerrar el fichaje de Varane por los diablos rojos. El equipo inglés desembolsará entre 50 y 55 millones para conseguir así la incorporación del defensa de 28 años. El central pasará a cobrar cerca de los 12 millones de euros netos, cuando actualmente ingresaba la mitad por cada temporada en la entidad madrileña.

El Real Madrid, lejos de entrar en esa atmósfera de prisa y tensión, ha gestionado la operación con calma. Si Varane quiere marcharse al United, el francés tendrá que pedir un esfuerzo al club inglés. Y es que la entidad capitalina no bajará de los más de 50 millones de euros que quiere ingresar por la salida de Varane. El francés es un gran valor de la plantilla y, pese a acabar contrato, tiene un precio alto de mercado.

Raphael Varane y Luka Modric, durante un entrenamiento REAL MADRID

Ha sido el jugador el que ha decidido que su etapa en el club blanco se ha acabado, no el Real Madrid. Los merengues le hicieron una oferta de renovación que no alcanza lo que le han propuesto desde Inglaterra. Públicamente, Varane nunca se ha pronunciado. El jugador, siempre que se le ha preguntado por su futuro, ha dado prioridad al momento deportivo que vivía. Durante la temporada con el Real Madrid hablaba de la Champions League y, ya con Francia, optaba por dar total relevancia a la Eurocopa sin mojarse sobre sus intenciones futuras. Ahora ya no lo podrá evadir.

