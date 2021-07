Bale, Vinicius, Rodrygo y Militao, un problema para el Real Madrid

La situación con los extracomunitarios dio que hablar el verano pasado por el caso de Takefusa Kubo. También lo hizo en el momento en el que se hizo oficial el Brexit. Este verano, el Real Madrid se encuentra de cara con este inconveniente que afectará a algunas decisiones en el mercado de traspasos. Si bien es cierto que no se piensa en vender o ceder a los afectados que podrían formar parte de la plantilla definitiva, una situación muy puntual podría provocar movimientos inesperados.

El japonés, por ejemplo, sigue siendo extracomunitario, pero su salida en forma de una nueva cesión se vuelve a dar por hecha. Kubo necesita minutos y en esta temporada tendrá que acertar con su decisión. El año pasado no fue sencillo adaptarse a Villarreal o a Getafe, los dos lugares en los que estuvo jugando de prestado. En esta ocasión, ya ha salido el nombre de la Real Sociedad como el equipo que podría apostar por él. España sigue siendo la prioridad. En cualquier caso, su situación no es la que provoca esta preocupación.

Gareth Bale vuelve este verano al equipo merengue. El jugador tendrá una charla con Ancelotti y el club y, tras estas conversaciones, se conocerán cuáles son sus planes para la temporada que se aproxima. Pero no regresa en la misma situación de otras campañas. El Brexit ha provocado que sea extracomunitario y engrose la lista larga de jugadores en esta situación en el Real Madrid. Cabe recordar que solo se pueden inscribir a tres futbolistas.

Gareth Bale, tras la eliminación de la selección de Gales de la Eurocopa 2020 Reuters

"Solo lo diré después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero solo causaría el caos si digo algo ahora", explicaba el galés antes de comenzar el torneo con sus selecciones. Pues esa situación caótica podría llegar si decide quedarse ya que hay tres brasileños todavía en la plantilla merengue. Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Eder Militao también tienen condición de extracomunitarios. Eso sí, todo depende de que el primero regularice su situación.

El movimiento

El jugador nacido en Sao Gonçalo tiene previsto recibir la nacionalidad española pronto. El Real Madrid, de hecho, confiaba en que esto no se convirtiera en un problema durante este verano. En busca de la tercera temporada del brasileño, ya ha pasado el tiempo suficiente en el país como para conseguir esta condición que no suponga seguir ocupando plaza de extracomunitario. El procedimiento se ha torcido y el ambiente se empieza a crispar con esta cuestión.

La Covid-19 es el gran culpable de esta situación, ya que el trámite se ha retrasado. Vini ya ha cumplido los dos años obligatorios para conseguir la doble nacionalidad, brasileña y española, pero no las tiene todas consigo para que llegue la oficialidad antes de que comience La Liga. La salida de alguno de los jugadores brasileños no es una opción. Es por lo que se piensan en otras soluciones. En cualquier caso, si Bale decide no continuar en el club, todas las dudas se despejarían.

Vinicius, con Brasil Reuters

En caso de que esto no suceda, las vías pasarían porque Rodrygo forme parte de la plantilla del Real Madrid Castilla de nuevo hasta que Vinicius tenga la nacionalidad. Esto haría que no pudiera jugar en Liga, pero sí en Champions League ya que no existe esta restricción en la máxima competición continental. Se quiere tratar de no llegar a esta situación. La confianza todavía existe en que el proceso se vuelva a acelerar. Pero el mercado de fichajes podría dar un cambio de rumbo por esta situación. La carta de Bale es fundamental para que no exista ningún problema con las inscripciones.

