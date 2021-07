Rodrygo quiere tomar ventaja en el nuevo Real Madrid: una pretemporada para ganarse un puesto

El Real Madrid de Carlo Ancelotti ha sido uno de los equipos más madrugadores de la temporada tanto en el ámbito nacional como en el europeo. El técnico italiano, que arranca su segunda etapa en el club blanco, quiere empezar con fuerza y con buen pie para convencer a aquellos que todavía dudan de su fichaje.

Tal es el avance de los blancos que mientras otros apenas suman un par de entrenamientos, ellos ya afrontan este domingo su segundo partido de pretemporada. Tras la victoria contra el Fuenlabrada, el conjunto madridista tendrá otro derbi frente al Rayo Vallecano. En dicho partido hay un jugador que juega mucho y ese es Rodrygo, el gran referente del ataque ante las bajas.

Se podría decir que Rodrygo está solo ante el peligro. El peligro de no convencer, de no hacer buenos partidos y de que la afición se preocupe por un equipo que ya el año pasado cerró el curso sin títulos. Y está solo porque la mayoría de sus compañeros del ataque se encuentran o con sus selecciones o de vacaciones. De hecho, solo cuenta con el apoyo de Mariano, un jugador que no es rival en su demarcación y que tiene el cartel de transferible desde varias temporadas.

Rodrygo y Mariano, en un entrenamiento del Real Madrid

Sin embargo, ni Hazard, ni Vinicius, ni Marco Asensio, ni Kubo, ni Benzema, ni Gareth Bale se encuentran dentro de la expedición de jugadores que maneja Carlo Ancelotti en estos momentos. Todos salvo Asensio y Kubo, que están con España y Japón, se encuentran de vacaciones tras haber disputado la Eurocopa o la Copa América.

Sí que está Luka Jovic, pero se encuentra apartado del equipo por unos problemas musculares. Por ello, casi en solitario en ataque, muchos esperan que Rodrygo dé un golpe en la mesa y empiece a convencer a Carlo Ancelotti de que merece un lugar preferencial en su ataque de cara al próximo curso.

Además, Rodrygo es de los pocos jugadores del ataque del Real Madrid que ha estado descansando desde que terminó la temporada pasada al no tener torneos continentales y que ha estado desde el comienzo de la pretemporada con el equipo. Eso debería aprovecharlo a nivel personal para seguir creciendo físicamente y para ponerse a tono lo antes posible. Es su momento de llegar con un punto más de chispa, de velocidad y de fondo físico que el resto al inicio de la temporada.

Misión: ganarse un hueco

Si por puras cuestiones físicas y de días de entrenamiento Rodrygo llega en mejor forma que el resto de sus competidores de la plantilla, Ancelotti apostará fuerte por él al menos en el principio del curso, hasta que el resto pueda ir pillando rodaje. Una vez en el campo, será el talento de Rodrygo el que deba marcar la diferencia para no soltar ese hueco en el once y no perder la importancia adquirida. Se podría decir que la situación del brasileño es la ideal para ganarse un sitio.

Rodrygo intenta regatear a dos contrarios

El caso de Rodrygo no se trata solo de una situación futbolística aislada o de una casualidad más del verano, sino que se trata de un archivo que está puesto encima de la mesa del club. Del brasileño, al igual que de su compatriota Vinicius, se espera que sean el futuro de la entidad. Por eso se les fichó y se pagó una gran cantidad de dinero a pesar de su juventud. Sin embargo, de momento no han dado ese paso hacia delante.

De Rodrygo no se duda de su calidad, ya que es un jugador técnicamente superdotado, con mucha habilidad para el regate, el desborde y los controles. Además entiende y lee el fútbol a la perfección y sabe colocarse. Y por si fuera poco, aunque no es tan rápido y tan potente como Vinicius, tiene una mejor capacidad de definición. Rodrygo sí tiene gol, porque cuando dispone de una ocasión no suele perdona y demuestra en cada gesto que tiene ese don para saber definir incluso aunque el portero lo pueda parar o aunque se vaya el balón al palo.

En las manos de Rodrygo está dar ese paso adelante y convertirse en una pieza importante de un equipo que sueña y espera completar su delantera con Mbappé, Haaland o incluso los dos. Si Rodrygo aprovecha esta pretemporada para enamorar a 'Carletto', tendrá mucho ganado para asegurarse un futuro en el club y para que su nombre no aparezca en el capítulo de posibles ventas.

