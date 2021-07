Kubo tiene destino favorito: la Real Sociedad quiere su cesión

Take Kubo, con el Getafe Europa Press

El Real Madrid sigue trabajando en su 'operación salida'. Después de que Brahim Díaz ponga rumbo a Milán, el club blanco todavía busca, al menos, cuatro salidas más en su ataque de cara a la próxima temporada. Uno de los señalados es Take Kubo, que a sus 20 años necesita tener minutos para seguir progresando y ahí es donde aparece la Real Sociedad para dárselos.

Noticias de Guipuzkoa pone a Kubo en la órbita de la Real, tal y como ya lo estuviera el pasado verano. El club donostiarra habría contactado ya con el entorno del jugador japonés y habría transmitido su interés al Real Madrid en busca de su cesión. El futbolista, según la citada fuente, vería con buenos ojos jugar en la Real Sociedad la próxima temporada.

Kubo, actualmente, está concentrado con la selección olímpica de Japón de cara a los Juegos de Tokio. El madridista es una de las grandes atracciones del equipo de fútbol del país anfitrión y pretende usar la cita como un escaparate para llamar la atención de más clubes. Por eso apunta a que su futuro no se resolverá hasta pasadas las semanas, pero la Real ya se ha puesto a pie de cañón.

La Real ya le quiso

El interés de la Real en Kubo viene de lejos. Roberto Olabe, director de fútbol del club blanquiazul, se fijó en el nipón hace dos temporadas cuando deslumbró durante su cesión en el Mallorca. Transmitió el verano siguiente al Madrid el interés del club en la cesión, pero fue el Villarreal el que se llevó el gato al agua pagando cinco millones de euros por el préstamos.

Takefusa Kubo

La última temporada de Kubo no ha sido tan brillante como su primera en La Liga. No cuajó en el Villarreal con Unai Emery y en enero, tanto el Real Madrid como el club amarillo, acordaron romper la cesión para que Take tuviera los minutos que le hacían falta en otro destino. El elegido fue el Getafe de José Bordalás, donde disfrutó de algo más de protagonismo sin llegar a ser el que tuvo en el Mallorca.

La Real no se olvida de él. Le quiso el verano pasado cuando Martin Odegaard regresó al Real Madrid y le quiere ahora. Las dudas sobre el futuro de Adnan Januzaj y la necesidad de tener un futbolista que alterne con David Silva han provocado que los txuri-urdin vuelvan a tocar en la puerta de la entidad que preside Florentino Pérez.

Kubo es un futbolista muy cotizado en el mercado. Hay más equipos de La Liga y extranjeros interesados en él, aunque entre los planes del Real Madrid no pasa otra cosa que no sea una cesión (sin opción de compra). Que se quede en el primer equipo blanco está casi descartado ya que ocupa cupo de extracomunitario. La Real parece, a día de hoy, el equipo favorito para acoger a Take la próxima temporada.

