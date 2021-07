"Mbappé fichará por el Real Madrid": un amigo íntimo de Benzema lo da por cerrado

Un vídeo de YouTube ha revolucionado las informaciones que rodean a Kylian Mbappé respecto a su posible fichaje por el Real Madrid. El causante del revuelo es Mohamed Henni que cuenta con 1,77 millones de suscriptores en la plataforma de vídeos, pero más llamativo aún es el fuerte vínculo de amistad que le une con Karim Benzema.

Henni da por hecho que Mbappé saldrá del PSG este mismo verano y fichará por el Real Madrid. El influencer carga contra el club del Parque de los Príncipes y pone varios ejemplos de futbolistas que acabaron a palos con la entidad, como Ibrahimovic o Pastore, y es lo que podría estar ocurriendo ahora con Mbappé.

Mbappé no se siente respetado, según cuenta Henni en este vídeo, y no aceptará la renovación con el PSG por mucho dinero que se ponga sobre la mesa. Varias de las claves que da sobre esto es que el delantero no cree en el proyecto del PSG, un club "podrido" al que las estrellas, como Sergio Ramos, solo van por dinero. Además, todo gira en torno a Neymar y Mbappé quiere sentirse en el centro de un proyecto ganador.

Henni, incluso, se atreve a poner fecha al fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Sería a finales del mes de agosto, poco antes del cierre del mercado. No sería la primera vez que el club blanco anuncia un fichaje galáctico sobre estas fechas, estando en el recuerdo del madridismo casos como el de Ronaldo Nazario o Gareth Bale.

Mohamed Henni y Karim Benzema Instagram

Henni - Benzema - Mbappé

La amistad entre Henni y Benzema está más que confirmada por lo que enseñan en redes sociales. Ambos han llegado a pasar vacaciones juntos, en el perfil del influencer hay constantes mensajes al delantero del Real Madrid y hay fotos recientes de ambos. Henni dice que su fuente acerca de lo que cuenta de Mbappé es inmejorable y no hay que obviar que, desde la concentración de Francia en la Eurocopa, Benzema y Mbappé han forjado una fuerte amistad por su cuenta.

Siguen acumulándose pistas que colocan a Mbappé en el Real Madrid la próxima temporada. Todo sigue dependiendo del PSG, que ha de dar su brazo a torcer este verano en busca de una venta si Mbappé sigue sin renovar. El delantero termina contrato en 2022 con la entidad parisina y se iría gratis entonces, además un castigo del PSG (dejando al jugador en la grada, como hizo con Rabiot) podría ponerle la opinión de su país totalmente en contra.

