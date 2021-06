Buenas noticias sobre Hazard: "La Eurocopa no ha terminado para él"

La selección de Bélgica consiguió el billete para los cuartos de final de la Eurocopa después de ganar a Portugal en octavos. En ese partido, tanto Eden Hazard como Kevin de Bruyne acabaron 'tocados', haciendo así saltar las alarmas de cara al duelo ante Italia del próximo viernes.

Fue en el minuto 87 de partido cuando el futbolista del Real Madrid tuvo que abandonar el terreno de juego. Después del triunfo de los Diablos Rojos, Thibaut Courtois dejó unas declaraciones que hacían temer lo peor sobre la continuidad de su compatriota y compañero de equipo en el conjunto merengue en la Euro 2020.

"No tiene buena pinta", dijo el guardameta en declaraciones para la Cadena COPE. Mientras que, al mismo medio, Roberto Martínez hizo un llamamiento a la calma: "Aún no sabemos qué tiene Hazard, es muscular, pero necesitamos 48 horas para hacer pruebas. No hay que descartarlo para el viernes".

El propio seleccionador de Bélgica ha realizado este lunes unas declaraciones sobre cómo se encuentran tanto Hazard como De Bruyne. "No tienen grandes daños estructurales. Eso quiere decir que el torneo no ha terminado para ellos, está todavía vigente", ha asegurado en RTBF.

Así las cosas, Roberto Martínez ha dejado abierta la posibilidad a que ambos puedan llegar al decisivo encuentro frente a Italia de cuartos: "Todavía debemos esperar 24 horas para ver cómo reaccionan. El partido contra Italia es el viernes, ese es el único problema. Creo que si jugáramos otro partido más los dos podrían estar disponibles. Las noticias son buenas, pero debemos ir día a día".

Rueda de prensa

Ante los medios de comunicación, el propio seleccionador belga ha asegurado que "las primeras noticias no son malas". "No tienen un gran dolor. Trabajarán con nosotros durante la semana y veremos si están disponibles contra Italia", ha agregado Roberto Martínez.

Preguntado sobre si debía haber cambiado antes a Eden Hazard, ha respondido que no: "No, era un partido de eliminatorias y le necesitábamos. No tenemos una bola de cristal, no podíamos adivinar que se lesionaría en los últimos minutos. Hay cosas que no controlamos, como la lesión de De Bruyne, que recibió una entrada de un jugador que ya debería haber sido amonestado previamente".

En cuanto a De Bruyne y su salida del partido ante Portugal, ha dicho lo siguiente: "Sí, su marcha pudo contribuir al dominio de Portugal. Tuvimos más dificultades para contener el balón. Portugal metió sangre fresca, sobre todo atacantes. Pudimos matar el partido a la contra y haber ganado 2 o 3-0, lo que nos habría dado una perspectiva diferente".

