Antonio Blanco: "El Real Madrid lo es todo para mi"

Si alguien ha sido protagonista en la última temporada del Real Madrid son los mirlos de La Fábrica. Los más jóvenes han ido cogiendo peso después de la situación de mala suerte que ha vivido el equipo merengue con las lesiones y los contagios de la Covid-19. Entre ellos, uno de los más destacados ha sido Antonio Blanco. El centrocampista que empezó la temporada en el Castilla ha terminado jugando prácticamente como uno más del primer equipo, con un debut improvisado en la selección absoluta de España. El jugador ha subido a sus redes un vídeo en el que detalla las sensaciones de esta gran campaña.

El cordobés primero se exhibió en Segunda B con el Castilla al que lideró hasta clasificarle para los playoffs de ascenso. Finalmente, el equipo no consiguió volver a Segunda División -aunque allí tampoco pudo estar porque jugaba ese fin de semana con el primer equipo-, pero sí que confirmó su permanencia en la categoría en un año muy difícil ante la desmembración de esta división en tres distintas. El jugador, dando pasos muy rápidamente, solo pasará un año en el filial merengue ya que será parte del primer equipo la próxima temporada o saldrá cedido para seguir con su progresión.

La plaga de bajas que ha tenido que soportar el primer equipo, así como los positivos, hicieron que el centrocampista empezara a entrenar de forma regular con los mayores. Esto desembocó en la famosa llamada de los mirlos de Valdebebas para viajar a Atalanta, donde Blanco fue uno más de los que acudió al encuentro de ida de los octavos de final. Entrenaba con futbolistas que eran sus ídolos: "Cuando juegas con jugadores como Casemiro, Kroos y Modric todo parece más fácil. Aprendes mucho de ellos y te ayudan en todo. Todo niño sueña con entrenar y jugar con ellos. Espero seguir aquí por más años".

Le costó debutar, pero finalmente lo haría en Getafe saliendo desde el banquillo en un encuentro en el que los blancos no fueron capaces de abrir el marcador. "No esperaba debutar contra el Getafe porque había jugado 90 minutos el día anterior con el Castilla. Cuando empecé a calentar me dije que podía ser mi debut y Zidane me dijo que jugara mi fútbol, jugase fácil y ayudara al equipo", comentó sobre ese debut en este vídeo.

El futuro es suyo

Está llamado a ser uno de los hombres de futuro del Real Madrid y Carlo Ancelotti demostró que le conoce en la primera rueda de prensa. El joven que llegó en 2013 a La Fábrica y que ha pasado por todos los equipos hasta el primer equipo solo está ante el comienzo de una historia que promete mucho. Sabe lo que es el sentimiento blanco y lo demuestra con sus palabras: "Para mí el Real Madrid lo es todo, es como mi vida. Llevo ocho temporadas aquí". Antonio Blanco es el futuro del centro del campo.

