Hazard se sincera sobre su estado de forma y deja en el aire su futuro con la selección belga

El curso de Eden Hazard no ha sido nada fácil. El delantero del Real Madrid no ha tenido continuidad y los problemas físicos le han lastrado el año que se esperaba que fuera de consagración. Sin embargo, cada vez que mejoraba notablemente se encontraba con una nueva recaída física. Pese a todo, ha ido convocado con Bélgica a la Eurocopa y aspira a recuperar su mejor versión en el torneo de selecciones. Algo que, como él mismo confiesa, tendrá que esperar.

Hazard, durante una entrevista con la televisión pública belga, ha reconocido que no está todavía al cien por cien como ya adelantó su técnico. El delantero deja en manos de los médicos la planificación y confirma que aún no podrá mostrar su mejor versión en el terreno de juego. Además, no asegura ni su futuro en el conjunto nacional. A sus 30 años, el atacante puede estar viviendo el último gran torneo con los Diablos Rojos.

"Solo pude jugar 10 minutos contra Croacia", ha asegurado en RTBF. "Solo hice una semana de entrenamiento completo. Veremos con el equipo médico lo que haré para el primer partido", ha adelantado. "Será el entrenador el que decida si soy titular, pero aún no estoy al 100%, así que veremos qué podemos hacer".

Una sinceridad clave para evitar cualquier susto. Y es que Bélgica debutará en la Eurocopa este mismo sábado contra Rusia. Lo harán con el rival jugando en su propia sede. Y, por si fuera poco, con la presión de no poder fallar en un grupo a priori favorable para su selección, pues solo tienen a Dinamarca como rival grande en un grupo donde también está Finlandia.

No descarta ganar

La otra cara mostrada por Hazard es la de confiar en una posible sorpresa en la Eurocopa. El belga, aunque no lo ha dicho textualmente, no descarta que puedan ganar. De hecho, tiene claro qué pasaría si lograran el título continental de selecciones. Primero lo celebrarían "durante unos días". "Luego nos iremos de merecidas vacaciones", ha subrayado. Y, por último, empezaría a pensar a nivel de clubes.

"Después haremos lo que hace un futbolista: volveremos para la siguiente temporada y nos prepararemos para intentar ganar una y otra vez", ha destacado. Hazard sueña a lo grande y podría decir adiós a la selección de la mejor manera. Porque, al ser preguntado sobre su futuro en el conjunto nacional, el atacante ha dejado abierta cualquier opción. "No lo sé, ya veremos".

¿Salida del Madrid?

El belga no ha convencido en estas dos temporadas en la capital española. Las lesiones le han lastrado y han obligado al Real Madrid a buscar otras opciones en ataque como Vinicius o Rodrygo. Sin embargo, este verano se suma que Kylian Mbappé puede abandonar el PSG. El francés es objetivo primordial de la entidad merengue y Hazard ganaría un competidor de minutos.

Es más, tal y como publicó EL BERNABÉU, el club merengue no rechazará ninguna oferta por Hazard si esta satisface económicamente las expectativas. Por cerca de 50 millones de euros, o incluyéndolo en un trueque en la operación Mbappé, Hazard podría poner fin a su estancia en el Madrid.

