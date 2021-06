El Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu la 2021/2022 y no pisará el Wanda Metropolitano

A pesar de que el Alfredo Di Stéfano ha sido una casa en la que el Real Madrid se ha encontrado cómodo, la hora de regresar al Santiago Bernabéu ha llegado. Los blancos vivirán durante la 2021/2022 la vuelta al estadio que ahora mismo está viviendo la gran reforma. Después de que en abril del 2020 se jugase el último partido en este coliseo, coincidiendo con la llegada de la pandemia, los merengues volverán a disputar encuentros en la casa de todos los madridistas.

Varios medios publicaron en la noche de este martes que el Real Madrid había solicitado al Atlético de Madrid jugar los tres primeros partidos de Liga en su estadio, el Wanda Metropolitano. La realidad es que en ningún momento ha habido una petición formal. Si bien es cierto que los blancos se plantearon esta opción, como otras muchas, para acoger el inicio del campeonato, finalmente se decidió plantear a la patronal que estos encuentros sean programados como visitante. Esto ha sucedido ya en otras temporadas con equipos que estaban haciendo obras en sus estadios, aunque siempre en menor dimensión que las del Santiago Bernabéu.

La reforma vivirá en este verano una intensificación de los trabajos para llegar a este inicio de la temporada en la mejor de las situaciones. Llama la atención el actual estado del césped, ya que no existe. Durante el verano seguirán los trabajos de excavación para la creación del sistema retráctil que tendrá el tapete del estadio en el futuro, pero se paralizarán cuando vaya a iniciarse el campeonato. Será el próximo verano cuando se termine de hacer esta parte de la obra.

Mientras tanto, el resto del estadio ya estará acomodado a su estado final. En los últimos días ya se están acondicionando las megacerchas que conformarán el nuevo techo retráctil y el objetivo es que en el final del verano esta estructura esté completa. Todo ello también permitirá que el estadio pueda acoger público desde el primer partido que regrese el equipo al campo. La Liga volverá a tener espectadores en las gradas y se trabaja para que el Santiago Bernabéu no sea menos.

El regreso

De esta manera, el Real Madrid volvería a jugar en el Santiago Bernabéu tras las tres primeras jornadas del campeonato. Cabe destacar que el último encuentro que vio el público en este estadio es El Clásico de la temporada 2019/2020 donde Vinicius Jr. y Mariano Díaz dieron el triunfo a los blancos. Desde ese momento, la pandemia dio paso a unas obras que han acaparado también la atención de los aficionados. Todas las informaciones sobre el coliseo se siguen con interés por parte de los seguidores merengues.

Esta decisión no afecta en absoluto al rendimiento de las obras y a las fechas previstas. Desde un principio se contaba con que el público pudiera haber seguido acudiendo al coliseo merengue a pesar de la gran reforma. La pandemia no lo permitiría y, en parte, se agilizarían los trabajos al poder hacer maniobras que con partidos todas las semanas no habrían podido ser realiadas. Los madridistas podrán volver a entrar al templo y, sobre todo, a disfrutar de fútbol en él desde la próxima temporada.

