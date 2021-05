Zidane convoca a 19 jugadores contra el Athletic: Marcelo vuelve con el Real Madrid

El Real Madrid contará con 19 jugadores disponibles en el duelo de La Liga ante el Athletic Club. El conjunto entrenado por Zidane, que sigue lastrado por las lesiones, ha tenido que completar la lista de convocados con dos jugadores de la cantera merengue. El regreso de Marcelo, que fue baja en el último encuentro, es la gran novedad del equipo.

El partido, que se disputará este domingo en San Mamés y con el horario unificado de La Liga, supondrá una nueva final para el Real Madrid. A la espera de un tropiezo del Atlético, el conjunto blanco no puede hacer otra cosa que no sea ganar. Y, para ello, deberá pelear contra el cansancio de una plantilla desgastada por el calendario y a las rotaciones obligadas por las bajas.

La sorpresa en la lista de 19 no es otra que la de Marcelo. El lateral brasileño no viajó al duelo ante el Granada por decisión técnica. Según el entrenador francés, Marcelo no estaba al máximo nivel por unas molestias físicas y se optó por tener algo de precaución. Tras el encuentro en Los Cármenes, el veterano jugador está de vuelta y peleará por la titularidad frente al Athletic.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola y Miguel.

Centrocampistas: Modrić, Casemiro, Valverde, Isco y Blanco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano y Rodrygo

