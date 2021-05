El once del Real Madrid ante el Athletic Club

El Real Madrid tendrá una nueva final por La Liga,esta vez en San Mamés y contra un Athletic que viene tocado en la competición doméstica. El conjunto vasco ha dejado escapar las opciones de meterse en competición europea, por lo que solo tendrá en juego el orgullo. El cuadro merengue, por su parte, debe ganar y esperar un tropiezo del Atlético para situarse líder a falta de una jornada.

El combinado de Zidane disputó su último partido este pasado jueves ante el Granada. De ahí viajó de madrugada a Madrid, donde apenas cinco horas después de llegar el equipo desarrolló un nuevo entrenamiento. Posteriormente se viajó a Bilbao y este domingo, en la jornada unificada, disputarán un encuentro fundamental para sus opciones de ganar el título liguero.

Un encuentro en el que Zidane solo tendrá a 19 jugadores disponibles, dos de ellos canteranos, aunque con serias opciones de disputar minutos. A la baja de Kroos, que sigue apartado tras estar en contacto estrecho con un positivo por la Covid-19, se contrapone el regreso de un Marcelo que fue baja en Los Cármenes y que regresa para el penúltimo duelo de la temporada.

Once del Real Madrid

El brasileño, sin embargo, no parte como favorito en el once inicial. Zidane apunta a repetir el 4-3-3 de estas jornadas para sumar una nueva victoria. Courtois, indisctuible, repetirá bajo palos con el objetivo de quedarse a cero. Tras la goleada ante el Gradana, de hecho, pidió más atención a sus compañeros por los despistes defensivos.

Los cambios llegarán en la línea defensiva. Odriozola será el titular ante las bajas de Carvajal y del propio Marvin, que jugó desde el inicio en Granada. El lateral derecho, salvo sorpresa, será para Miguel Gutiérrez, que convenció la noche del jueves. Nacho y Militao repetirán en el centro de la zaga.

Los cambios

El mediocampo, también con bajas, no puede tener demasiados movimientos. Con Kroos fuera de la lista, Fede Valverde se unirá al tridente para conformar el centro del campo del Real Madrid con Casemiro y Modric. Antonio Blanco, que gustó en Cádiz, e Isco, muy señalado por su forma física, apoyarán desde el banquillo.

La punta de ataque tampoco debería tener muchos cambios y Zidane podría repetir el tridente ofensivo de Los Cármenes, que dio buenos resultados. Karim Benzema es intocable en la punta de ataque y sus acompañantes son los que pelean por el puesto. Vinicius, pese a sus errores de cara a puerta, dejó buenas sensaciones. Hazard, que sigue cogiendo minutos, dio una asistencia y podría regresar al once titular. La otra opción es Rodrygo, titular en el duelo ante el Granada.

Zidane, en la rueda de prensa previa al duelo liguero, ha dejado claro que no importa el dibujo que aplique en el terreno de juego. "Lo importante es la química de los jugadores con el balón y aquí hay muchas químicas. A veces no parece porque estáis críticos cuando no marcamos, pero hay muchas cualidades aquí", ha defendido el técnico merengue tras el último entrenamiento en la capital.

