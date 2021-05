El Real Madrid se juega la penúltima final de La Liga contra un Athletic herido

Nueva final del Real Madrid en su pelea por el título de La Liga. Será ya la penúltima y en un campo complicado como el de San Mamés. El equipo merengue tiene que ganar y esperar el tropiezo del Atlético de Madrid. El cuadro colchonero, que disputará su partido a la misma hora por la jornada unificada, esperará poder levantar el título al final de la noche del domingo. El Athletic quiere decidir.

El equipo de Zidane llega en buena forma tars un partido solventado con facilidad ante el Granada. El Real Madrid se impuso en la primera parte y, cuando los de Diego Martínez parecía que podían remontar, el cuadro merengue volvió a soltar un latigazo mortal con goles de Odriozola y Benzema que sentenciaron el encuentro. Las sensaciones fueron muy buenas y se reafirmó su intención de pelear por el título hasta el final.

Sin embargo, el entrenador galo tendrá que lidiar una vez más con las bajas. Kroos no podrá viajar al ser contacto estrecho con un positivo por la Covid-19 y las recuperaciones en la línea defensiva siguen sin producirse. Es más, Marvin, clave ante el Granada, tuvo que retirarse lesionado y no ha entrado ni en la convocatoria. Sí lo han hecho los jóvenes Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco. El primero incluso apunta a titular para el lateral izquierdo. Con todo ello, el Real Madrid intentará aumentar la racha sin perder a la espera del favor del Atlético.

Karim Benzema empuja a dentro de la portería del Athletic Club el balón REUTERS

El Athletic, por su parte, no tienen nada en juego más que el orgullo. Los de Marcelino peleaban por meterse en puestos europeos. Algo complicado y que, sin embargo, aún era posible estas últimas jornadas. Pero un empate ante Osasuna y una derrota contra el Huesca acabaron con sus esperanzas. Su último triunfo, ante el Sevilla, no hizo más que eliminar al equipo hispalense de la pelea por La Liga.

Cabe recordar que el encuentro será uno de los que no tendrá todavía público. País Vasco no está en Fase 1 y, por lo tanto, el Athletic no podrá permitir aficionados en su grada. El Gobierno permitió un máximo de 5.000 aficionados y del 30% de aforo del estadio. Sin embargo, esta jornada solo Valencia y Villarreal tendrán público en Primera. El primer paso se ha dado en Segunda con un máximo de 5.000 hinchas entre dos estadios.

Dulce venganza

Curiosamente, el Athletic vuelve a tener en su mano dejar al Real Madrid sin un título esta temporada. El conjunto vasco ya eliminó a los de Zidane en la pasada Supercopa disputada en enero y aspiran a facilitar al Atlético de Madrid el alirón esta penúltima jornada de La Liga. Si los vascos ganan y los de Simeone también, La Liga será colchonera. Si los vascos empatan y los de Simeone ganan, La Liga también será suya. Por ello, el Real Madrid tiene la oportunidad de acometer su propia venganza.

Aquel partido, disputado en La Rosaleda, no comenzó nada bien para un Real Madrid que se quedó sin tiempo para remontar. El Athletic se adelantó con un gol de Raúl García antes de llegar al 20 de partido y sentenció poco después desde el punto de penalti. Benzema marcó el único tanto del Real Madrid, que no fue suficiente para apretar en el tramo final. En esta ocasión, solo los de Zidane tienen algo en juego, pero el orgullo de los leones puede ser mayor.

Athletic - Real Madrid

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Morcillo; Raúl García y Villalibre.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Fede Valverde, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius.



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano)



Árbitro VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego)



Estadio: San Mamés



Hora: 18:30 Movistar LaLiga / EL BERNABÉU

Información: Partido correspondiente a la jornada 36 de La Liga que se disputará en el Estadio San Mamés (Bilbao, España).