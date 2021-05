El enfado final de Courtois tras ganar al Granada: "Eso no puede pasar"

El Real Madrid se llevó los tres puntos del estadio de Los Cármenes tras imponerse al Granada de Diego Martínez. El conjunto merengue se puso con un 0-2 en la primera mitad que parecía sentenciar el partido, pero el conjunto local salió más intenso tras el paso por vestuarios y llegó a poner el 1-2. Apenas duró unos minutos esa presión y los de Zidane acabaron goleando en apenas cinco minutos. Courtois, pese a todo, se vio obligado a intervenir en el tramo final.

El cuadro madridista bajó la intensidad defensiva y el centro del campo se rompió ligeramente tras los cambios. El Granada, en ese partido tan rápido, aumentó sus ocasiones de gol e hizo que Courtois tuviera que evitar más de una acción clara de gol. El guardameta belga finalizó siendo uno de los mejores del encuentro y, en su análisis posterior, destacó esos problemas de concentración final.

Courtois, en declaraciones a Movistar +, mostró su 'enfado' por haber bajado la guardia tan rápido y pidió mejorar ese aspecto para los dos últimos partidos de La Liga que faltan por disputar. El arquero, que reconoció no haber visto el encuentro del Atlético, no desiste en su pugna por el título de La Liga.

Courtois: "Este fin de semana tenemos otra final más y después del partido veremos el resultado de ellos. Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro hasta la semana que viene". #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/06W1435WCq — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 13, 2021

Victoria

"Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atlético y esperar que no ganen. Demostrar que estamos cerca y que no tienen margen de error".

Atlético

"Yo no vi el partido, pero bueno. Cada uno está a lo suyo. Ellos también se sienten fuertes. Nosotros el domingo tenemos un partido difícil en Bilbao, que es otra final más, y después miraremos el resultado. Ellos van a mirar lo suyo y nosotros lo nuestro, es lo que podemos hacer hasta la semana que viene".

Errores

"La segunda parte no ha sido tan buena, pudimos rematar el 0-3 con Fede, tuvimos un aviso con Suárez. Y luego hemos fallado demasiados pases. Se han puesto 1-2 y pudieron crear algún problema. Luego 1-3 y 1-4. No podemos tener tantas pérdidas, eso no puede pasar. No podemos relajarnos, perder tantos balones y que tengan tantas contras".

Charla con Militao

"Son ellos al final los que tienen que poner un sprint. Pierdes un balón y son siempre contraataques donde la defensa tiene que cubrir. Tenemos que hablarlo. Lo importante era ganar. Hay que ir a muerte a ganar".

Modric

"Luka está bien, se cuida bien. La edad es solo un número, ha jugado un montón y no se esconde. El nivel que da es increíble y demuestra por qué ha sido Balón de oro. Demuestra su calidad".

Plan para La Liga

"Nosotros a ganar los dos y el Atleti que pierda o empate. Los equipos van a dar la vida para intentar ganar y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Demostramos el año pasado que podemos ganar. Hay que esperar un fallo del rival".

