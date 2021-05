Zidane: "Si Marcelo no ha venido a Granada es por sus molestias"

El Real Madrid sigue peleando por La Liga. Los blancos no fallaron en el Estadio Nuevo Los Cármenes y se llevaron los tres puntos después de ganar al Granada por 1-4. Modric, Rodrygo, Odriozola y Benzema fueron los goleadores del conjunto merengue, mientras que Jorge Molina firmó el tanto nazarí.

Después del partido, Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación. En el análisis de la actuación de sus pupilos, el técnico francés se mostró muy satisfecho por el rendimiento de sus jugadores en territorio visitante. Al mismo tiempo, afirmó que era una victoria muy merecida.

Uno de los nombres propios de partido fue Miguel Gutiérrez. De él dijo Zidane que había firmado una gran actuación, desmintiendo también que dejase fuera de la convocatoria a Marcelo por una discusión con el veterano lateral brasileño. 'Zizou' lamentó después la lesión de Marvin.

Marcelo y Miguel Gutiérrez

"Marcelo tenía unas molestias y por eso no viajó. Miguel hizo muy buen partido, como todos, y por eso creo que merecemos la victoria".

Lesión de Marvin

"Nosotros vamos a seguir y hasta el final, hasta el último minuto vamos a darlo todo. Marvin está un poco lesionado, sí. Ojalá sea poca cosa. Tenía algo en el isquio".

Juego duro del Granada

"Yo no soy árbitro, pita él y creo que lo intenta hacer de la mejor manera. Luego pasan cosas en el campo. Hay golpes... Pero bueno, esto no lo vamos a cambiar, yo no soy árbitro".

¿Discutió con Marcelo?

"No, no. No hay discusión. Si no ha venido Marcelo con nosotros es por sus molestias. No hay más. ¿Si ganamos los dos partidos seremos campeones? No sé, nosotros vamos a dar todo hasta el último minuto. La Liga se acaba y vamos a darlo todo. Ya veremos".

¿Qué es lo que más le ha gustado de la victoria?

"Todo. La verdad es que todo. Ha sido un partido muy completo. Con el 1-2 no bajamos la intensidad e hicimos dos goles pronto. Luego Thibaut sí que ha hecho dos buenas paradas, pero bueno, como siempre -risas-. Creo que ha sido una buena victoria ante un equipo complicado, porque el Granada ha hecho una gran temporada".

¿Miguel Gutiérrez se ha ganado la titularidad?

"Ha jugado hoy porque no estaban ni Marcelo ni Ferland. Es un jugador nuestro y está con nosotros por ahora. Me alegro por él y por el equipo".

