Lucas Vázquez: "No sé qué pasará, pero siempre seré hincha del Madrid"

El Real Madrid se mide este miércoles al Chelsea en busca de un billete para la final de la Champions League. Por suerte para Zinedine Zidane, en un momento tan crucial de la temporada solo contará con tres bajas. Una de ellas es la de Lucas Vázquez, lesionado hasta el final de curso, que ha concedido una entrevista a The Athletic para hablar sobre el choque de Stamford Bridge, su año y su futuro.

Lucas lamenta perderse el partido de Londres tras ya ver desde la grada la ida: "Hay una mezcla de sentimientos. Te sientes feliz de estar en semifinales de la Champions, mientras que al mismo tiempo siempre es más difícil cuando no puedes estar en el campo".

Sobre el partido de ida celebra que la eliminatoria quedara por decidir: "Estábamos un poco atrás, nos resultó difícil jugar nuestro juego. Pero nos abrimos paso, conseguimos el gol de Karim, que fue muy bueno para nosotros. En partidos como este hay que saber sufrir. La eliminatoria está muy abierta".

Lucas Vázquez corta el paso de Leo Messi LALIGA

La lesión frenó su temporada, que él califica con nota: "Creo que ha sido la mejor de mi carrera, eso se ve reflejado en los números. Al principio no jugaba mucho, luego, cuando tuve la oportunidad en el Camp Nou, jugué muchos partidos seguidos, comenzando con regularidad. Eso me dio la confianza para sentirme importante, titular, que es lo que necesita un jugador para sacar lo mejor de sí mismo", ha dicho sobre su curso.

Ahora falta que el equipo remate la faena, con Champions y Liga en juego: "Queremos ganar las dos competencias que tenemos por delante, sería el final perfecto para una temporada difícil. Zidane nos dice que quizás sea la última vez que estemos en esta situación, por lo que debemos disfrutar el momento, y asegurarnos de que cada uno de nosotros lo dé todo. Creo que lucharemos hasta el final por todo".

Zidane

También habló de Zidane y cómo es el trato con él: "El míster no te miente, te dice lo que quiere, lo que espera, lo que puedes dar o no puedes dar. Podría contarte muchos momentos en los que quizás no jugaba mucho, y él siempre me hablaba, me levantaba el ánimo, me decía: 'Tranquilo Lucas, tendrás tu oportunidad. Sigue trabajando, que si trabajas duro todo lo demás seguirá".

Su futuro

Y de su futuro sigue sin dar pistas: "No sé lo que pasará. Al final, nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, el club al que apoyé de niño. Ya sea que me vaya o me quede, pase lo que pase, siempre seré hincha del Madrid. Sin duda, mis agentes están haciendo un gran trabajo para conseguir lo mejor para mí".

