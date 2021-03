Toque de atención de Deschamps a Mbappé

Este miércoles se disputan los últimos partidos del parón de selecciones del mes de marzo. Turno para Francia y Bosnia-Herzegovina camino al Mundial de Catar 2022. Les Bleus no han mostrado su mejor versión en los dos últimos partidos y por este motivo Deschamps ha dejado un mensaje para Mbappé.

En rueda de prensa, el seleccionador francés ha asegurado que "Mbappé no puede estar satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora". "No estuvo muy bien de piernas en el primer partido. Estuvo mucho mejor contra Kazajistán y tuvo ocasiones", ha agregado Deschamps.

El técnico galo ha señalado así que "por supuesto" que Kylian Mbappé "quiere marcar más goles y crearlos". El delantero del PSG falló un penalti ante Kazajistán, pero el seleccionador ha explicado que no cree que eso le haya afectado: "No creo que lo haya hecho. Le pasa a todos".

Didier Deschamps, durante una rueda de prensa fff.fr

"Conozco bien a Kylian. Él puede, durante un partido o un periodo de tiempo, tener un momento de eficiencia que sea un poco menos de lo habitual", ha afirmado Didier Deschamps en rueda de prensa. El entrenador también ha hablado sobre otros nombres propios.

Otros protagonistas

Los medios de comunicación le han preguntado por Dembélé y Coman: "Son jugadores que tienen el mismo perfil, pero no son los mismos. Ambos son regateadores capaces de sacar a los oponentes del juego. Ousmane puede superar a los rivales e ir rápido sin el balón. Kingsley puede jugar en ambos lados, incluso si tiene una preferencia, al igual que Ousmane".

Mientras que también se ha referido por Martial: "Anthony tiene un pequeño problema con su rodilla, pero ahora no podemos tomar una decisión sobre su presencia. No está en su mejor momento y no participará en la sesión de entrenamiento de esta noche -por el martes-, pero haremos un balance antes del partido".

[Más información - Cristiano Ronaldo no es el plan: el Real Madrid apuesta por fichar a Haaland o Mbappé]