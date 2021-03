Odegaard avisa sobre su futuro en el Real Madrid: "Veremos que pasa..."

Martin Odegaard tendrá que tomar una importante decisión con respecto a su futuro: aceptar definitivamente el reto de jugar en el Real Madrid o buscarlo fuera del club. En el mercado de invierno se tomó la decisión de que el noruego tuviera más continuidad en Inglaterra y para ello se eligió el Arsenal como destino. Allí está cumpliendo con las expectativas y se han abierto varias posibilidades de cara a lo que pueda suceder el año que viene.

De momento, está con su selección en este parón y desde allí ha comentado lo que ahora mismo piensa sobre su futuro. "No he pensado en lo que pasará en verano. El trato con el Arsenal es hasta final de temporada. Veremos qué pasa este verano. Ya he dicho cosas antes que sigo defendiendo: la estabilidad y el desarrollo son palabras clave", explicó en la rueda de prensa de este martes. No despeja ninguna duda de lo que pueda suceder.

Ha remarcado, eso sí, que está a gusto en el Arsenal. "He ido mejorando desde el principio. Siento que me adapté rápidamente y entendí cómo juega el equipo. Me faltaba la forma física y la confianza en mí mismo. Cuantos más partidos jugué, mejor he estado. Es una curva ascendente", sentencia un Odegaard que ha visto portería en las dos últimas semanas y ha sido gran responsable de las victorias de su equipo, así como del empate a tres tras ir perdiendo 3-0 en el último fin de semana.

Odegaard, con el Arsenal Reuters

Está siendo muy importante la conexión con Mikel Arteta. El vasco apostó por él este invierno y le pidió a la dirección del club londinense que hiciera todos los esfuerzos necesarios para que llegara el noruego. "Muy bien. Es increíble. Tengo mucho que aprender de él. Solo necesito 'abrir mis oídos' y prestar atención. Es fantástico", apunta Odegaard. Puede ser un pilar de cara a la decisión que pueda tomar este verano.

Los planes con él

La intención del Real Madrid y del jugador era la de tener más minutos de los que iba a tener en la capital de España. La semana pasada, el Daily Mail insistía en que el Arsenal va a intentar ampliar la cesión de Odegaard hasta la próxima temporada. No se quedan solo en esa intención ya que aseguran que desde el club se están haciendo números para quedarse con el centrocampista en propiedad. El Real Madrid tendrá que tomar una decisión final cuando acabe la temporada.

Eso sí, en unas declaraciones recientes ha demostrado su cariño por el club blanco. "No me di cuenta muy bien porque era un niño. Pero cuando tienes al Real Madrid detrás de ti, siempre tienes una gran ilusión. Mis expectativas sobre mí mismo siempre han sido más altas que las me ponen los demás. La parte más difícil es complacerme. Y eso que la gente siempre pone grandes expectativas sobre los jugadores del Real Madrid. Es lo que tiene estar en un equipo tan importante", comentó sobre su llegada y su capacidad de adaptación a la entidad.

