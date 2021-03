Odegaard da una pista importante sobre sus planes de futuro

Martin Odegaard, cedido al Arsenal en el mercado de invierno, fue elegido este viernes a los 22 años nuevo capitán de la selección noruega de fútbol. La noticia ha sido un bombazo en su país y el futbolista, que pertenece al Real Madrid, ha dado una rueda de prensa este sábado en la que, entre otros temas, ha hablado de su futuro.

Odegaard es feliz en el Arsenal y deja caer que le gustaría quedarse en Londres: "He dicho muchas veces que he estado buscando estabilidad (en un mismo club), pero no la he encontrado. Creo que será importante encontrar estabilidad. Estoy muy feliz en el Arsenal, divirtiéndome. Me gusta estar aquí. Ahora mi objetivo es terminar la temporada, luego ya veremos", dijo sobre sus planes de futuro.

El Madrid considera a Odegaard una figura clave para el futuro, pero sobre la mesa está que siga otra temporada en el Arsenal. En Inglaterra también se rumorea que los gunners podrían intentar su traspaso. El noruego habló de un compatriota al que se le vincula con fuerza con el Real Madrid, Erling Haaland: "Es la estrella más grande de Europa", dijo sin cortarse sobre el delantero del Borussia Dortmund.

Martin Odegaard, en un partido del Arsenal en la temporada 2020/2021 Reuters

Capitán de Noruega

Odegaard sustituye en el puesto a Stefan Johansen, del Queens Park Rangers, que había anunciado esta semana su retirada de la selección a los 30 años.

"Martin ha tenido una larga vida al máximo nivel internacional y ha mostrado capacidad para ser un jugador de equipo dentro y fuera del campo. Es un chico fuerte y estimado. Creo que puede ser un buen capitán por muchos años", dijo este viernes en rueda de prensa virtual el seleccionador nacional, Ståle Solbakken.

Odegaard, que lleva 25 partidos internacionales desde su histórico debut a los 15 años, estrenará capitanía el próximo día 24 a domicilio frente a Gibraltar, el primero de los tres partidos de clasificación para el Mundial 2022 que Noruega disputará este mes.

Noruega, que no juega en su país por la cuarentena a que obligan las autoridades sanitarias por el coronavirus, se enfrentará después a Turquía en España y viajará a Montenegro.

Guiño de Arteta

En Londres, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, está encantado con la labor de Odegaard en el equipo: "Nos ayudar a comprender los procesos mucho más rápido. Nos ayuda como equipo porque da mucha continuidad con la pelota", dijo este jueves. "Es muy inteligente para encontrar los espacios y atrae a muchos oponentes. Le pedimos además que marque goles, que llegue al área", añadió.

