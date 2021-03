Odegaard se gana a la Premier League: "Es un artista, pero también puede ser un animal"

Martin Odegaard continúa confirmándose como uno de los futbolistas más en forma de la Premier League. En la victoria del Arsenal sobre el Tottenham, el centrocampista noruego fue uno de los goleadores del encuentro y en Inglaterra comienza a cambiar las críticas por piropos.

Tony Adams, una de las leyendas del conjunto londinense, aseguró hace unas semanas que la Premier League no era para el nórdico. "La Premier League es un poco especial para Odegaard. Algunos jugadores responden y pueden hacerlo, otros no. Creo que es un súper jugador, con mucho talento. ¿Pero la Premier League es para él? No estoy muy seguro de eso", dijo en BT.

En el mismo medio, Martin Keown también se movió en esta línea: "Odegaard es otro proyecto para el que el Arsenal no tiempo por ahora. No hay tiempo que perder. Hay un buen jugador ahí, en alguna parte, debajo de todo eso, y tiene destellos de calidad real. Pero Smith Rowe ahora estaba listo para irrumpir en esa posición. Yo lo pondría de nuevo en esa posición".

Martin Odegaard durante un partido del Arsenal Reuters

Sin embargo, se ha sabido ganar un sitio en el Arsenal de Mikel Arteta y los medios ingleses ya hablan maravillas de él. Sin ir más lejos, el tabloide The Telegraph ha escrito que además de tener la magia de Mesut Özil, también se 'baja al barro' y trabaja como un auténtico "perro de presa" para el bien de su equipo.

"Özil puede reconocer en él muchas de sus cualidades si le ve en la que era su antigua posición en el Arsenal. Martin Odegaard puede ser un artista como Özil, pero también puede ser un animal. Durante el partido del domingo, el noruego, que es un organizador delicado, respondió a cada enfrentamiento transformándose en un perro de presa que perseguía la pelota hasta su último aliento", se lee en el medio inglés.

Arteta, encantado

Con un gol y un 97 por ciento de acierto en el pase, Arteta no dudó en elogiar la labor de Odegaard: "Su ritmo de trabajo es increíble. Tiene una resistencia y un talento espectaculares, pero no solo eso, sino que también es inteligente. Sabe medir sus carreras, sabe cuándo presionar… Estoy muy impresionado con su actuación, ha sido increíble, nos ha dado algo diferente y eso nos ha hecho ser mejores".

Ya se ha hablado de que el Arsenal estaría interesado en hacerse con sus servicios a título definitivo cuando acabe el acuerdo por su cesión con el Real Madrid. Todavía quedan varios meses para que comience un nuevo capítulo del culebrón, mientras que el propio futbolista se mantiene abierto a cualquier posibilidad.

