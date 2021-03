El once del Real Madrid ante el Elche

El Real Madrid recibirá en el Alfredo Di Stéfano a un Elche que necesita ganar. El equipo ilicitano mostró una muy buena imagen en la última jornada y se llevó el triunfo ante el Sevilla. Un resultado determinante para intentar huir de la zona baja de la clasificación y que convierte en encuentro ante el Real Madrid en toda una trampa para los de Zidane. Con La Liga en juego, el conjunto blanco no puede perdonar, pero tampoco los de Escribá en su objetivo de la permanencia.

Para el partido, Zidane ha dado una lista de convocados de 20 jugadores. Y con muy buenas noticias para el conjunto madridista. Frente a las constantes bajas de las últimas semanas, el técnico francés ha recibido a dos jugadores muy importantes en la rotación blanca. También se ha sumado la baja de Marcelo, pero el brasileño no venía contando demasiado en los últimos encuentros. Una situación muy diferente a la que se espera tener con Sergio Ramos y Eden Hazard, ambos presentes en la lista.

El once de Zidane, por lo tanto, contará con una cara nueva con respecto a las últimas jornadas. Y no es otra que la de Sergio Ramos. El camero ya confirmó en los últimos días que su idea era poder regresar ante el Elche y el capitán blanco podrá cumplir sus previsiones. Con el 4-3-3 en la mano, el once del Real Madrid volverá a ser muy similar al de las grandes citas.

Once del Real Madrid

La portería, como siempre, será para Courtois. El belga realizó un nuevo partidazo ante el Atlético de Madrid y quiere llegar con la portería imbatida al partido de Champions contra el Atalanta. La línea defensiva, con cuatro hombres, la marcarán por bandas Lucas Vázquez y Mendy, mientras que en el centro de la zaga se prevé que regrese la dupla Sergio Ramos-Varane. El francés ha cumplido con Nacho de acompañante, pero el camero es el habitual apoyo del galo.

De la misma manera, el tridente del centro del campo tampoco prevé grandes modificaciones. La única duda podría estar en Fede Valverde, que jugó la segunda parte ante el Atlético de Madrid y dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, siguiendo la dinámica de Zidane, Modric-Casemiro-Kroos apuntan a repetir una nueva titularidad como vienen disfrutando estas semanas.

Cambios en ataque

La delantera sí que puede contar con diferentes modificaciones con respecto a la jornada liguera ante el Atlético. Porque la primera mitad en el Wanda no fue del todo buena y los jugadores ofensivos apenas crearon ocasiones. Benzema volvía de una lesión y contó con sus primeros minutos en mucho tiempo, aunque acabó cumpliendo con creces. Por su parte, Asensio se cambió de banda y Rodrygo entró tras superar su lesión.

Sin embargo, sería en la segunda parte con Vinicius cuando el Real Madrid activara el movimiento en ataque. El brasileño apunta a titular tras sus buenos minutos en el derbi y formaría parte del tridente junto a Karim Benzema como delantero centro y Asensio por la banda en la que venía ejerciendo. Hazard, ya recuperado, podrá tener algo de contacto con el césped en la segunda mitad. La precaución para evitar cualquier recaída es clave y más con el duelo ante el Atalanta en el horizonte.

