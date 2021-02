Streaming en directo | Real Madrid - Valencia (La Liga)

Son varias las semanas que el Real Madrid lleva sin encadenar tres victorias seguidas y ese es el objetivo este domingo en el Alfredo Di Stéfano. Los blancos reciben a partir de las 16:15 horas a un Valencia que tratará de aprovechar que la enfermería merengue sigue repleta. En total, son siete los lesionados merengues que no estarán en el partido. Aún así, esta lista muestra una leve mejoría respecto al partido contra el Getafe en el que los de Zinedine Zidane subieron su moral.

El francés recupera a Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Toni Kroos para este domingo, por lo que el esquema que presente el equipo podría volver a su origen. Regresaría a su 4-3-3 habitual aunque sin demasiadas alternativas en el once. La Fábrica vuelve a tener presencia en una convocatoria donde Sergio Arribas, Víctor Chust y Miguel Gutiérrez vuelven a estar. El que no ha sido parte de esta lista es Marvin Park que salió de su buen partido ante el Getafe lesionado.

Los blancos perdieron a Marcelo justo después de su buen partido ante el Getafe, beneficiado gratamente por ese cambio de esquema. Además, Sergio Ramos, Militao, Odriozola, Fede Valverde, Rodrygo y Hazard vuelven a ser baja. El capitán sigue dando pasos en su recuperación mientras las dudas sobre su renovación no se resuelven. El que también ha progresado es el belga, que tiene la Champions entre ceja y ceja y quiere olvidar por fin unos problemas físicos que están marcando su trayectoria en el Real Madrid.

No hay red debajo. El Madrid está obligado a ganar tras las victorias de Atlético y Barça de este sábado. Al equipo blanco no le queda otra que aguantar el ritmo y no dejarse más puntos por el camino. Con el ejemplo de la temporada pasada, los de Zidane quieren remontar al líder, en este caso el club rojiblanco, el cual sufre partido sí partido también y está en continua tensión. Además, el partido también cuenta con las ganas de revancha del último duelo en Mestalla.

El Real Madrid pinchó en Mestalla por méritos propios y ajenos. El equipo de Zidane desapareció tras un gran arranque y Gil Manzano le dio la puntilla en dos de los goles de los che. Carlos Soler, con un hat-trick desde los once metros, reinó en la locura en la que se convirtió el partido. Dos penaltis regalados por el Real Madrid, otro por el árbitro y un gol fantasma que no debió valer por falta previa de Cheryshev a Asensio, así se pudo resumir el choque.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid y el Valencia podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.

