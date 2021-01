Odriozola, último tren ante el Levante: apunta a titular y Zidane le dará una oportunidad

Tras unos días algo complicados por la derrota en la Copa del Rey, el triunfo ante el Alavés para recuperar sensaciones, y unas sesiones de entrenamiento marcadas por las bajas, el Real Madrid se enfrentará a un Levante que viene de pasar de ronda en la Copa con goleada ante el Valladolid. Un duelo para seguir escalando puestos y en el que no se puede fallar para evitar que el Atlético de marche. Una final para todo el equipo y, en concreto, para Álvaro Odriozola.

El lateral derecho del Real Madrid apunta a titular contra los de Paco López. Las bajas en el conjunto merengue no dejan más opción, aunque en la última jornada ya contó con minutos. Zidane, que sigue apartado por su positivo por la Covid-19, es duda para estar presente. Sin embargo, su decisión es clara: le dará la oportinidad al zaguero vasco.

Odriozola no ha tenido una temporada fácil por problemas físicos y suplencias encadenadas. En el esquema de rotación ha tenido por delante siempre a Carvajal y se le coló en las últimas semanas Lucas Vázquez. En total, apenas tres presencias en lo que va de temporada y menos de 200 minutos en las piernas. Números que ante el Levante buscará mejorar.

Y es que para ver su última titularidad en La Liga hay que retroceder hasta el principio de la campaña doméstica. Era la tercera jornada y el Real Madrid se enfrentaba al Valladolid en el Di Stefano. El duelo acabó con victoria merengue y Odriozola sumó 57 minutos con el cuadro merengue. Comenzaría entonces su calvario por una lesión que le dejó apartado hasta finales de noviembre.

Centro de Odriozola ante la presión de un jugador del Alcoyano

Tras su recuperación, larga y complicada, Odriozola llegó para el último encuentro de Champions -y se quedó en el banquillo sin minutos- y para el inicio de la remontada merengue en La Liga. Convocado ante el Sevilla, Odriozola se quedó sin minutos en los siete partidos posteriores de la competición liguera. El Alavés rompió esa sequía y el Levante supondrá su retorno al equipo inicial.

Odriozola no tendrá más oportunidades como la del fin de semana. Si no consigue dar el esperado paso adelante, y más en una situación como la actual, solo le quedará el camino del traspaso en el mercado de fichajes veraniego.

Las bajas del Madrid

El conjunto merengue no está teniendo una buena temporada en lo que a estado físico se refiere. En pocas ocasiones se ha podido contar con toda la plantilla al máximo y ante el Levante esa situación, esporádica en lo que va de campaña, no se producirá. A falta de ver las sensaciones del último entrenamiento, todo apunta a que la línea defensiva contará con bajas importantes y que dejan a Odriozola vía libre.

La más relevante es la de Sergio Ramos. El capitán no se ha entrenado en la última sesión y todo apunta a que no estará presente ante el cuadro levantino. La pareja defensiva, con Nacho apartado por su positivo por la Covid-19, no deja lugar a dudas: Varane y Militao repetirán en el centro de la defensa. Sin embargo, es en el lateral derecho donde llegan los problemas.

Dani Carvajal es el lateral derecho por excelencia. El títular, el intocable, el favorito. Sin embargo, esta campaña también se ha encontrado en diversas ocasiones con los problemas físicos y se ha visto obligado a alejarse de los terrenos de juego durante algún tiempo. Es ahí donde ha emergido una figura como la de Lucas Vázquez, que comenzó la temporda com señalado por su bajo rendimiento y que se ha convertido en uno de los recursos favoritos de Zidane. Lucas se entrenó en el interior de las instalaciones junto a Ramos y Carvajal y salvo cambio de última hora no llegará.

