Casemiro: "Es importante hablar de los últimos tres partidos, estamos creciendo mucho"

El Real Madrid sumó un importante triunfo en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid. Los blancos hicieron, por tercer partido consecutivo, una actuación muy seria y brillante, demostrando que este equipo no está muerto como muchos apuntaban. Los jugadores lo saben y por eso están muy orgullosos del trabajo realizado.

Así lo expresó el autor del primer gol, Carlos Henrique Casemiro, que además se marchó renqueante tras recibir un fuerte golpe al inicio de la segunda mitad, aunque pudo terminar el choque: "Todavía estoy caliente, ha sido un golpe, tengo que hablar con los médicos y con fisios ahora, pero creo que no fue nada".

El brasileño no parece tener nada importante y por eso pudo llegar hasta el pitido final de Mateu Lahoz para celebrar el triunfo junto al resto de sus compañeros. El brasileño fue uno de los artífices de la victoria y autor del primer gol. El centrocampista del Real Madrid se elevó en el área y cabeceó al fondo de las mallas un balón servido a la perfección por Toni Kroos.

Casemiro celebra su gol al Atlético de Madrid REUTERS

Sin embargo, Casemiro no quiso individualizar el mérito de la victoria y sí quiso poner el foco sobre en el gran trabajo de todo el equipo y que se lleva repitiendo ya en los últimos compromisos del conjunto blanco, ya que ha pasado con nota los tres exámenes exigentes que han tenido en las últimas fechas.

"Es importante hablar de los tres últimos partidos. No solo hoy que ha sido contra un gran rival, sino que la Champions ya la jugamos muy bien controlando bien el partido, contra el Sevilla fuera. Es importante hablar de estamos jugando bien, estamos creciendo en la temporada, haciéndolo mejor. La temporada no es normal, pero se nota que estamos creciendo muchísimo".

"Yo creo que la clave está siendo que volvemos a ser sólidos, que trabajamos como equipo y estamos creciendo, estamos jugando mejor, estamos teniendo también mejor actitud. El trabajo de todo el equipo está siendo fenomenal. La temporada no es normal y por eso pasan estas cosas, no solo al Madrid, también al resto de equipos. Son muchos partidos sin descanso y por eso los equipos suben y bajan. Este año va a ser así y el que se mantiene más contundente va a ganar".

Falta de Trippier a Casemiro REUTERS

Así explica su gol

Sobre su gol, el jugador del Real Madrid desveló parte de los secretos del equipo blanco en las jugadas de estrategia, fruto de la cual llegan muchos goles, sobre todo en la figura de jugadores como Sergio Ramos o como el propio Casemiro. Además, explicó el consejo de Bettoni, ayudante de Zinedine Zidane y su conexión con Toni Kroos, el asistente de lujo:

"Mi gol se nota que es trabajado. Está Bettoni, que es la persona que está pendiente de las faltas, me ha dicho que en el primer palo iba a hacer daño. Luego Toni Kroos la puso muy bien, con mucha clase y mucha calidad como siempre y he rematado bien. Pero no solo es el gol, hay que felicitar a todos por la victoria".

