Carvajal: "Era una semana complicada y hemos sumado nueve de nueve, pero esto no para"

El Real Madrid ha vuelto a demostrar que es un equipo especial, único, que nunca se rinde y que siempre resurge a pesar de que todos les den por muerto. El momento más complicado de todos, cuando muchos dudaban de la continuidad de Zidane y de la viabilidad del proyecto blanco, han vuelto a dar la cara y sacar la casta que les caracteriza.

Además, los últimos encuentros han sido una demostración de que el equipo blanco no solo tiene coraje y ambición, sino de que también tiene fútbol, y mucho, para ganar partidos trascendentales. El equipo madridista ya cumplió el objetivo de pasar como primero de grupo y ahora se reengancha a LaLiga.

Los blancos han cerrado una semana fantástica cuando lo tenían todo en contra. Las victorias frente al Sevilla y al Borussia Monchengladbach han dado alas a los blancos que se han llevado también el derbi frente al Atlético de Madrid. Además, los encuentros ante los alemanes y ante el equipo del Cholo Simeone han supuesto especialmente una gran demostración de que este equipo puede dominar los partidos, generar ocasiones y ofrecer un buen fútbol.

Algunos jugadores como Karim Benzema o Lucas Vázquez llevan destacando durante muchos partidos y demostrando que el Rea Madrid sigue teniendo ese gen ganador y competitivo. Otros como Kroos y Modric vuelven a tener al mundo a sus pies, ya que están a un nivel futbolístico insultante. Sin embargo, también hay otros que se suman a la fiesta generalizada que ahora se apodera de los blancos.

Dani Carvajal celebra y Benzema levanta los brazos tras el 2-0 Reuters

Uno de los grandes protagonistas del partido ha sido Dani Carvajal. El lateral blanco volvió a la titularidad tras su lesión y lo hizo de la mejor forma posible, con un golazo desde fuera del área que ha supuesto la puntilla para los de Simeone. El lateral aprovechó un balón rechazado más allá de la frontal del área. Controló y a bote pronto, conectó un potente latigazo ante el que nada pudo hacer Oblak.

Tras el encuentro, el jugador del Real Madrid estaba especialmente contento con el rendimiento del equipo y con el suyo personal, ya que regresaba a la titularidad tras un tiempo marcado por las lesiones y por las sustituciones de Lucas Vázquez, con quien hoy formó pareja en la banda derecha, con el de Curtis siempre por delante.

Las palabras de Carvajal

Por ello, tras el partido, valoraba los últimos resultados del conjunto madridista que le permiten afrontar el futuro más inmediato con unas sensaciones inmejorables y dando la sensación de que el equipo ha superado el bache en el que se había metido: "Encaramos una semana muy, muy complicada con el Sevilla a domicilio, esa final ante el Gladbach y ante el Atlético de Madrid que en Liga estaba intratable. Sacamos nueve de nueve, pero esto no para. Ahora tenemos el martes otro partido muy, muy importante en el que solo podemos sumar nosotros e intentar enlazar victorias seguidas".

"Es una temporada un poco atípica, sin pretemporada, con lesiones, que creo que nunca hemos podido estar todos... y a medida que la gente se va rodando, alcanzamos nuestro nivel óptimo".

Carvajal dedica su gol ante el Atleti frente a una cámara de televisión REUTERS

El lateral blanco también señaló dónde ha estado para él la clave de este derbi: "Desde que el árbitro ha pitado el inicio se ha visto a un Madrid que quería ir a por el partido y creo que esa ha sido la clave de la victoria. El equipo ha ido arriba, les hemos ahogado en su campo, hemos presionado arriba, hemos circulado bien el balón en ese último tercio. Aun así, ellos han tenido dos ocasioens bastante claras, pero no las han materializado y nos llevamos los tres puntos".

"Todavía estamos en una etapa de LaLiga muy, muy temprana, pero sí que es verdad que si hoy perdíamos en casa el Atlético se nos iba a bastantes puntos, por eso era muy importante ganar. Así ha sido y ahora a encarar el partido del martes contra el Athletic Club e intentar sumar los tres puntos".

Por último, Carvajal confirmó que dedicó su gol a su hijo recién nacido: "Va para él, que aunque el niño no se entera todavía de mucho porque es recién nacido, pero tenía mucha ilusión. Tenía ilusión de meterme el balón en la tripa cuando mi chica estaba embarazada, no pudo ser por la lesión, así que ha sido ahora en la vuelta y después de su nacimiento, que no hay mejor celebración".

